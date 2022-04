BD, livres, mangas, mouchoirs, papier toilette: voici pourquoi le prix de ces articles est en hausse

Le papier toilette, les mouchoirs, les livres… le prix de tous ces articles est en hausse à cause de l’augmentation du prix de la pâte à papier. De 45% à 100% selon la qualité de papier. Pour l’instant, les grandes surfaces limitent l’impact pour le consommateur.

Quand on pense inflation, on pense produits alimentaires, carburant, énergie. Et pourtant le prix de la pâte à papier aussi augmente. En un an, son prix a augmenté de 45% voire 100% pour certaines qualités de papier. Cette pâte est partout, des livres et journaux aux cartons de déménagement en passant par les mouchoirs et le papier toilette. Dès lors, les grandes surfaces sont en train de négocier les prix.

Les livres, BD et mangas coutent plus cher

Le monde de l’édition aussi est touché. Économiquement c’est une question de disponibilité de la pâte pour fabriquer un papier de qualité suffisante pour imprimer des livres. Depuis 5 ans, la production de papier à imprimer diminue et depuis 3 ans, il y a de plus en plus de production de cartons, qui servent aux emballages pour l’e-commerce notamment.

Pour le dernier quadrimestre 2022, les éditeurs belges prévoient une augmentation du prix des livres. "De 5 à 15%", estime Benoit Dubois, directeur de l’association des éditeurs belges. Comme c'est déjà le cas dans la branche manga de Panini, qui édite le phénomène Demon Slayer, plus de 3 millions d’exemplaires vendus. Chaque volume est désormais vendu entre 30 centimes et 1€ plus cher.

Pourquoi cette hausse?

L’industrie du papier est très énergivore. Les machines qui permettent de sécher la pâte à papier sont gourmandes en gaz. La facture a grimpé de 25% depuis l’invasion de l’Ukraine. Mais il y a aussi de moins en moins de papeteries en Europe, notamment parce que la vente de journaux est en chute libre. L’offre a baissé, alors que ces dernières années, la demande augmente. Le e-commerce commande beaucoup de cartons chaque année. Et les industriels, pour des raisons écologiques, achètent du papier pour remplacer leurs emballages plastique. Une demande en hausse, couplée à une offre en baisse, engendre alors des prix qui s’envolent.