Bourse du journalisme RTL info: comment participer à ce concours et rejoindre la rédaction de RTL info ?

En 2022, RTL info organise à nouveau sa Bourse du journalisme. Il s'agit d'un concours qui permet aux trois lauréats de décrocher un contrat à durée déterminée de trois mois. Destiné aux étudiants en dernière année ou aux 18-25 ans avec expérience, il prend la forme de plusieurs épreuves, sur différents médias. Elles seront décryptées par un jury composé de 8 membres de la rédaction. Voici tous les détails de notre bourse de journalisme, sous la forme d'un règlement.

Règlement

Article 1:

RTL Belgium SA organise une bourse de journalisme destinée aux étudiants de dernière année en journalisme des écoles et universités belges ou européennes francophones.

Pourront également se présenter pour l’obtention de cette bourse, des jeunes de 18 à 25 ans pouvant attester d’une expérience journalistique.

Les candidats devront communiquer certaines de leurs œuvres journalistiques publiées, ces dernières peuvent prendre la forme de lien vers des articles, blogs, reportages audio ou vidéo publiés par exemple en presse écrite, sur les réseaux sociaux ou autres sites internet et plateformes.

RTL Belgium se réserve le droit de déterminer si l’expérience journalistique démontrée par un candidat est suffisante pour lui permettre de poser sa candidature pour la bourse.

Article 2:

Les trois premiers lauréats seront récompensés par un CDD de 3 mois à la rédaction RTL Info. Ce CDD se composera de 1 mois au sein des équipes de la rédaction télévision, 1 mois au sein des équipes de la rédaction radio et 1 mois au sein des équipes de la rédaction on-line.

Article 3:

Tous les dossiers de candidatures devront être envoyés pour le 28 mars 2022 au plus tard par internet via le site RTLinfo.be.

Lancement de la bourse le 8 février 2022. Chaque dossier de candidature doit inclure une lettre de motivation, un selfie vidéo de présentation, un CV, une démo tv ou radio (par lien de type Wetransfer) ou un article, un reportage publié sur un blog, site, dans un journal ou un magazine de presse écrite avec la signature du candidat visible.

RTL déterminera les candidatures retenues et en informera les candidats par email avant le 19 avril 2022.

Les candidats retenus seront invités à se présenter à au siège RTL Belgium, 2 Avenue Jacques Georgin 1030 Bruxelles afin de participer à différentes épreuves qui se dérouleront sur trois jours entre le 19 avril 2022 et le 13 mai 2022.

Les candidats retenus s’engagent à être disponibles aux dates indiquées, dans le cas contraire leur participation à la bourse sera invalidée.

Article 4:

Le jury sera composé de 8 membres de la rédaction de RTL Info et du CEO de RTL Belgium qui en assurera la présidence, il pourra déléguer cette fonction au Directeur de l’Information. En cas de vacance de la présidence, elle sera exercée ad intérim par le plus âgé des membres du jury.

Le jury comprend un secrétaire garant de l’exactitude des résultats.

Article 5:

Les épreuves se dérouleront sur deux tours, éliminatoires puis finale, comme suit:

Eliminatoires:

Les candidats devront réaliser un papier radio d’une minute sur un sujet choisi à partir d’un jeu de dépêches fournies par le jury. Durée de l’épreuve 1heure. Les candidats disposeront de trois essais pour enregistrer leur papier, aidés par un technicien radio.

Ensuite les candidats composeront un commentaire d’images à partir d’un sujet d’une minute trente comprenant deux interviews, dont ils ne peuvent changer le montage.

Les informations leurs sont fournies par un jeu de dépêches. Ils auront trois essais pour enregistrer leur commentaire sur images aidés par un monteur.

Enfin, les candidats devront réaliser une vidéo en format vertical de 30 secondes laquelle servira de teasing pour le « sujet » TV qu’ils auront réalisé avec l’aide d’un monteur. Cette vidéo devra être accompagnée d’un court texte (3 phrases) servant de mise en contexte.

Le jury examinera le travail réalisé par les candidats et établira un classement.

Le jury informera ensuite les candidats retenus lesquels participeront à l’épreuve finale.

Finale:

Lors du premier jour de l’épreuve finale, il sera demandé aux candidats sélectionnés de réaliser un flash radio de 3 minutes dans les conditions du direct à partir d’un jeu de dépêches fourni par le jury. Durée de l’épreuve une heure, enregistrement dans les conditions du direct.

Ensuite, les candidats devront rédiger un court article sur base d’un message Alertez-nous. Cet article devra raconter une histoire et non décrire des faits. Ils devront prévoir la publication de cet article, accompagné de photographies données par l’équipe web sur Facebook et Instagram via Photoshop. Durée de l’épreuve: 1h30

Les candidats tireront, ensuite, au sort dans une liste proposée par le jury un sujet de reportage TV. Ils auront quatre heures pour trouver les contacts, tourner le sujet, le monter et le commenter. Ils seront assistés d’un caméraman monteur dans les conditions normales du reportage.

Les épreuves de reportage TV se déroulent par moitié soit le matin soit l’après-midi après tirage au sort. Ceux qui ne sont pas en reportage TV composent pour la radio et internet.

Lors du deuxième jour de l’épreuve finale, les candidats seront convoqués d’heure en heure devant le jury qui les interrogera sur leur motivation et analysera avec eux le fruit de leurs travaux dans les différents médias réalisés dans le cadre des épreuves finales.

Le jury déterminera les candidatures retenues sur la base des qualités rédactionnelles des participants, de leur esprit de synthèse, leur rapport texte-image, leur sens de la hiérarchie de l’information, leur adéquation avec «l’esprit RTL».

Suite aux auditions des candidats, le jury se retirera pour délibérer et proclamera les résultats en fin de journée. Les trois Lauréats retenus seront prévenus individuellement.

Article 7:

Un exemplaire de ce règlement sera remis à chaque candidat qui devra le signer et indiquer lu et approuvé.