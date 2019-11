Des sachets d'eau de javel sur les yeux: le nouveau challenge dangereux des réseaux sociaux

Un challenge à ne surtout pas reproduire.

Se placer un sachet des sachets d'eau de javel sur les yeux pour en modifier la couleur. Les vidéos se multiplient sur internet. C'est le "bright eye challenge", nouveau challenge qui émerge sur les réseaux sociaux.

Ces courtes vidéos apparaissent principalement sur la plateforme TikTok. On y voit des adolescents s'appliquer sur les yeux des sachets plastiques remplis d'un mélange d'eau de javel, de mousse à raser et de désinfectant pour les mains. Ils prétendent ainsi pouvoir changer la couleur de leurs yeux. Ce qui est évidemment faux.

Plusieurs utilisateurs de TikTok ont depuis admis avoir utilisé les outils d'édition vidéo de la plateforme pour la truquer, appelant les plus crédules à ne pas reproduire le défi.

Contactée par le média britannique Mirror, la docteure à l'université royale d'optométrie Susan Blakeney est catégorique : "Ne faites pas ça! Vous ne pouvez pas changer la couleur de vos yeux en pressant un sac dessus."

Un tel geste peut gravement atteindre la cornée et affecter la vision. "La cornée est l'une des parties du corps les plus sensibles. c'est la partie qui nous permet de voire clair et tout ce qui l'atteint peut avoir un impact sur les yeux et être extrêmement douloureux", précise Susan Blakeney.

Selon le Mirror, plusieurs vidéos ont été supprimées par TikTok après avoir été visionnées des dizaines de milliers de fois. Le porte-parole du réseau social a alors déclaré : "Encourager une environnement sain sur TikTok est notre première priorité et nous prenons notre responsabilité de maintenir notre communauté en sécurité très au sérieux. Alors que le créateur de ce challenge a précisé qu'il s'agissait d'une plaisanterie, nous avons supprimés les vidéos violant notre politique d'utilisation pour protéger notre communauté."