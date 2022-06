Championnat d'Europe snooker - L'Estonien Andres Petrov prive Ben Mertens d'un nouveau titre européen

(Belga) Ben Mertens n'est pas parvenu remporter le Championnat d'Europe de snooker vendredi à Shengjin, en Albanie. En finale, le joueur de 17 ans, s'est incliné face à l'Estonien Andres Petrov 5-3 (51(51)-62(53), 69-18, 52-28, 12-87, 0-79(65), 70-8, 75-27, 54-25).

Mertens, qui avait précédemment éliminé l'Autrichien Florian Nüssle en demi-finales (4-3), a mené 0-1 et 2-3 en finale avant que Petrov parvienne à retourner la situation. En plus de cette médaille d'argent, le natif de Wetteren a également s'est imposé chez les U21 et finit en bronze chez les U18. Chez les dames, Wendy Jans a remporté son quatorzième titre. Peter Bullen a, lui, décroché le bronze chez les plus de 40 ans. (Belga)