Championship League de snooker - Luca Brecel remporte son 3e tournoi de classement et intègre le top 10 mondial

Luca Brecel (WS 12) a remporté son troisième tournoi de classement de snooker de sa carrière vendredi à Leicester, en Angleterre. Il a battu le Chinois Lu Ning (WS 34) 3-1 en finale de la Championship League dotée de 387.000 euros.

Brecel, 27 ans, avait perdu son premier match dans la 2e phase de groupes (Final 8) face au Chinois Xiao Guodong (WS-38) 3-1. Il a ensuite battu Lyu Haotian (WS-45) 3-0 et le Chinois Zhao Xintong (WS-6) 3-0 pour se hisser en finale. Pour Brecel, qui a remporté la Championship League en 2020 qui n'était pas encore un tournoi de classement, il s'agit de son troisième titre dans un tournoi de classement. Il s'était imposé dans le championnat de Chine en 2017, dans l'Open d'Écosse l'année dernière et maintenant dans la Championship League. "Je n'arrive toujours pas à y croire", a déclaré Brecel après la victoire. "En fait, j'ai bien joué tout au long du tournoi. La victoire 3-0 contre Zhao était particulièrement importante. C'est tout simplement fantastique de commencer la saison comme ça. Je suis déjà impatient de participer à l'European Masters." Grâce à cette victoire, Brecel intègre pour la première fois le top 10 dans l'Order of Merit. Il est désormais 9e joueur au classement mondial. Son meilleur classement était jusque-là 11e.