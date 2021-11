Changement dans le port du masque: il est obligatoire dès 10 ans, mais pas à l'école primaire

Le Comité de concertation a décidé d'étendre plus largement l'obligation de port du masque, également dès l'âge de 10 ans, a indiqué mercredi soir le Premier ministre Alexander De Croo. Le Codeco a listé toute une série de situations où ce port du masque dès 10 ans est demandé: dans les transports en commun, dans les établissements de soins, dans l'horeca (sauf quand on mange/boit), dans les évènements de tous types, dans les commerces, les espaces publics des administrations, lieux culturels, récréatifs et autres, les lieux de cultes et centres sportifs (sauf quand on fait soi-même du sport).



A l'école, les communautés pourront choisir si elles imposent le port du masque en dessous de l'âge de 12 ans, comme c'est déjà le cas en fin de primaire en Flandre actuellement. Le ministre-président de Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet a précisé en conférence de presse que cela ne se fera pas côté francophone. "Au niveau de la FWB, on ne portera pas le masque avant 12 ans. C'est la volonté du gouvernement", a-t-il précisé face aux journalistes. "On doit revenir à la culture du masque, généralisée", a souligné quant à lui le ministre-président wallon Elio Di Rupo.

Le gouvernement insiste sur la ventilation dans les classes

Les autorités comptent parallèlement sur la généralisation des compteurs de CO2, pour s'assurer d'une ventilation suffisante dans les locaux scolaires, entre autres. Les communautés se sont engagées en ce sens, ont annoncé les ministres en conférence de presse. "On va tenter d’accélérer la ventilation dans les écoles, dans les classes. On va mettre à disposition des détecteurs de CO2 pour mesurer la qualité de l’air et la ventilation. C’est une mesure très concrète que nous avons proposée aujourd’hui", a précisé Pierre-Yves Jeholet.

Par ailleurs, le ministre-président de Fédération Wallonie-Bruxelles a insisté pour ne pas stigmatiser les plus jeunes. "Que ce ce soit à l’école ou ailleurs. Parce les jeunes sont peut-être moins résilients que les adultes. Ils ont du mal sur le plan psychologique, sur le plan de la santé mentale, à vivre cette crise qui dure et ce n’est pas évident. Les mesures qui ont été prises aujourd’hui démontrent l’attention que l’on a à l’ensemble de la population mais aussi à la jeunesse pour les différents secteurs", a-t-il ajouté.

Les mesures annoncées valent dès samedi, le 20 novembre, et sont d'application jusqu'au 28 janvier. Un nouveau Codeco aura lieu début janvier.