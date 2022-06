Chauffeur d'un bus scolaire, Pascal a été agressé juste avant son interview: "Il m'a suivi jusqu'à l'école…"

L'agressivité des automobilistes sur les routes revient souvent dans l'actualité. Nous avons recueilli le témoignage d'un chauffeur de bus scolaire en région liégeoise. Quelques heures avant son interview, Pascal a encore été agressé dans le cadre de son travail.

Pascal conduit des enfants à l'école depuis treize ans. Il a plus de 600.000 kilomètres à son compteur. Ce mercredi matin, un automobiliste a coupé un ilot central et une ligne blanche pour s'insérer devant son car. S'ensuivent klaxons, appels de phares, queue de poisson… et ce n'est que le début. "Il m'a suivi jusqu'à l'école. Arrivé dans l'enceinte de l'école, il est sorti de son véhicule pour venir m'insulter, et puis après pour m'inciter à sortir du car pour chercher la bagarre et me menacer, qu'il va me retrouver pour me faire la peau par la suite", nous explique Pascal. Tout cela s'est déroulé en présence des enfants dans le car.

Au début de ma carrière, ça ne se passait absolument pas

Pour Pascal, l'agressivité sur la route est en constante augmentation. "J'évite régulièrement de sortir du car lorsque ça se passe. Pour éviter justement la bagarre, devant les enfants ce n'est pas à faire. Mais voilà, des menaces verbales, des crachats au visage, ce n'est pas la première fois. Sur les quelques années qui viennent de passer, c'est arrivé six ou sept fois, alors qu'au début de ma carrière, ça ne se passait absolument pas", explique Pascal.

Le secteur demande de sensibiliser les automobilistes

En Belgique, il y 11.500 chauffeurs de bus et autocars privés. Tous font le même constat: leurs fédérations demandent aux autorités de les protéger et de mettre en place des campagnes de sensibilisation. Le but: inciter les automobilistes à plus de respect.

Le conducteur belge est l'un des plus agressifs d'Europe

Il y a une semaine, la Fondation VINCI Autoroutes a publié les résultats de son baromètre de la conduite responsable, réalisé par l'institut Ipsos. Il a été relayé par l'institut belge VIAS. Seuls 47% des Belges interrogés se disent calmes au volant. C'est le pourcentage le plus faible d'Europe. 56% des Belges utilisent leur klaxon pour manifester leur énervement: nous sommes les 3e au classement, derrière les Espagnols et les Grecs.