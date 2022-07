Chèque mazout de 225 euros disponible ce jeudi: voici la procédure à suivre

Pour ceux qui se chauffent au mazout, une prime de 225 euros existe et elle est lancée ce jeudi. Quelle est la procédure a suivre?

Les particuliers peuvent introduire leur demande soit via un formulaire en ligne sur le site du SPF Economie ou via un formulaire papier. Ce dernier est lui disponible auprès du fournisseur, de la commune ou du SPF Economie. Il faudra encoder son adresse, son numéro de registre national, une copie de la facture et une preuve de paiement.

Le cas de figure des propriétaires ou des locataires d'appartements a été prévu. Ils devront aussi remplir un fichier.

Pour obtenir cette prime, il faut avoir rempli sa cuve de mazout entre le 15 novembre 2021 et le 31 décembre 2022 et attention, ce n'est pas obligatoire de remplir sa cuve entièrement. Aucune quantité minimal n'est requise.

Les fournisseurs de mazout et de propane aussi, vont devoir remplir un fichier. Il reprendra les factures de tous les clients servi pendant la période concernée. Ce fichier sera ensuite croisé avec celui des demandes pour éviter les fraudes.

Une fois encodée, la demande sera traitée dans les trois semaines. Elle peut être introduite jusqu'au 10 janvier 2023.