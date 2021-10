Comédienne de 87 ans et plus de 200 rôles à son actif, Jacqueline Bir est de retour sur scène: "Nous avons tous besoin de chaleur humaine"

C'est sans doute l'une des plus grandes comédiennes vivant en Belgique: Jacqueline Bir. Aujourd'hui âgée de 87 ans, elle a joué plus de 200 rôles dans sa carrière. Et elle remonte en ce moment sur scène dans "La dame à la camionnette". Elle était l'invitée d'Antoine Schuurwegen dans le RTL INFO "Avec Vous" ce midi pour parler de son nouveau rôle.

"La dame à la camionnette", spectacle dont Jacqueline Bir est la vedette, se déroule dans les années 70 à Londres. Un auteur voit débarquer une vieille dame dans sa camionnette, elle dit qu'elle va se garer pendant quelques jours devant chez lui... "Mais que se passe-t-il ensuite?", demande Antoine Schuurwegen. "C'est une personne qui a un sacré caractère et qui a le don de savoir s'incruster dans la vie des autres ! C'est quand même une pauvre femme qui a vécu des choses difficiles, c'est une sans abris comme il y en a beaucoup de nos jours, hélas. Et donc elle a la force de caractère de s'imposer chez cet auteur qui est pour le moins aimable et qui a un self-control très anglais. C'est une pièce éminemment anglaise", explique la comédienne sur le plateau du RTL INFO "Avec Vous".

Cette femme que Jacqueline Bir incarne est "autoritaire, capricieuse mais très cultivée". Des ressemblances entre son rôle et sa vraie personnalité ? "J'aurais bien aimé être comme elle. C'est une femme qui a existé, c'est une concertiste, et c'est un tempérament. La vie a fait qu'elle est obligée de réagir mais elle a un sacré caractère, elle est positivement insupportable, et c'est ce qui fait la drôlerie du personnage, c'est ce contraste", détaille la comédienne.

Un rôle "totalement physique", avoue Jacqueline Bir, puis ajoute: "C'est un des rôles les plus difficiles que j'ai eu à jouer mais comme j'ai encore pas mal d'énergie, je pense que c'est une bonne chose de la partager avec le public. Nous avons tous besoin de chaleur humaine."

Avec près de 200 rôles à sa carrière, Jacqueline Bir est toujours autant motivée pour jouer, même à 87 ans. Mais qu'est ce qui la motive? "La vie tout simplement. C'est la curiosité, le fait d'avancer, de se perfectionner, d'aller de l'avant. Je crois que c'est tout. L'amour de la vie, l'amour des autres, c'est une nécessité de donner ce qu'on a, c'est aussi le besoin d'être utile, chacun à son niveau", décrit-elle. "Et il semblerait que le public me rende ce que j'ai voulu lui donner. Le public est très chaleureux et tendre à mon égard".

Plus d'un an sans scène à cause du covid, comment l'a vécu la comédienne? "Difficilement, comme tout le monde je présume, mais encore plus peut-être pour nous, comédiens, qui avons besoin du public, qui avons l'habitude d'avoir ces gens face à nous, cette interpénétration. On s'est retrouvé dans une solitude énorme. Puis il y avait toute cette énergie qu'on avait déjà mis en route, et on a eu un peu les ailes coupées, il faut bien le dire. Mais c'est surtout pour les jeunes que j'ai été très inquiète car ils l'ont encore plus mal vécu que moi je pense".

Pour voir Jacqueline Bir en action dans "La dame à la camionnette", rendez-vous à Bruxelles jusqu'au samedi 9 octobre. Elle sera ensuite en tournée en Wallonie durant les mois d'octobre et de novembre.