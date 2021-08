Le ministre de la Santé estime que le comité de concertation sera "ultra important": "Peut-être l'étape finale de gestion de crise"

Une nouvelle réunion du comité de concertation est prévue ce vendredi 20 août pour se pencher sur la situation sanitaire en Belgique. Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke estime qu''il s'agit d'un comité "ultra important". "Il va quand même peut-être signaler l'étape finale de cette phase de gestion de crise où l'on a dû prendre des mesures difficiles mais importantes", justifie-t-il.

Le ministre assure qu'il n'est pourtant pas l'heure de "tout relâcher" compte tenu de la situation sanitaire actuelle, notamment dans la capitale. Selon Frank Vandenbroucke, les autorités pourraient décider de la fin des restrictions concernant l'heure de fermeture de l'horeca et le nombre de personnes que l'on peut recevoir chez soi. "Car ces mesures sont moins importantes aujourd'hui", argumente-t-il. Pour autant, certaines mesures devraient s'éterniser.

"Je crois que lorsque l'on est dans un café ou un restaurant, le fait que celui-ci soit bien ventilé est ultra important à long terme. Que ce soit à 23h, à minuit ou à 2h. On veut mettre l'accent sur des mesures plutôt structurelles", souligne-t-il.

Plus de libertés au sein des événements publics

Parallèlement, le comité de concertation devrait se pencher sur l'organisation de grands événements. Actuellement, ce certificat peut être réclamé par les organisateurs d'événements en extérieur réunissant au moins 1.500 personnes. Le ticket reprend le principe du certificat Covid numérique de l'Union européenne. Pour l'obtenir, soit une double vaccination réalisée depuis plus de deux semaines est requise, soit un test PCR négatif de 48 heures ou un test antigénique négatif de 24 heures.

"Je crois que l'on peut mettre plus de libertés au sein des événements publics où actuellement, il y a des mesures de distanciation sociale, port du masque obligatoire, à condition d'utiliser le Covid Safe Ticket", a estimé Frank Vandenbroucke.

Mobiliser les écoles dans la campagne de vaccination

La vaccination sera évidemment abordée lors de comité de concertation. "Il faut augmenter le nombre de personnes vaccinées partout, à Bruxelles notamment mais aussi à Anvers. Il faut mobiliser les écoles, les ONE, etc pour informer les jeunes et leur famille sur l'importance de la vaccination, toujours sur une base volontaire", a souligné le ministre de la Santé, convaincu qu'il est important d'associer les écoles à la campagne de vaccination.

Dans une interview donnée ce mardi, la ministre de l'Education Caroline Désir insistait sur l'importance de développer des initiatives afin de faire avancer la vaccination chez les plus jeunes. "Il y a des difficultés réelles à Bruxelles. Mais je pense que le secteur de l'enseignement peut jouer un rôle avec des vaccibus, des équipes mobiles qui se rendront dans les écoles pour vacciner, répondre aux questions des élèves et enseignants. C'est peut-être une façon de toucher les familles via les adolescents. Nous allons organiser tout cela dans les prochains jours car nous devons mettre à profit cette période de septembre où les mesures en matière de masque à Bruxelles reste très contraignante. Puis nous évaluerons la situation", avait-elle expliqué.