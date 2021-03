Comité de concertation: la bulle extérieure repasse à 4 personnes maximum

(c) Belga

Le comité de concertation a débuté à 9h. Les représentants du gouvernement fédéral, des gouvernements régionaux et des communautés doivent s'entendre de nouvelles restrictions pour juguler l'épidémie de coronavirus en Belgique qui s'est amplifiée ces dernières semaines comme dans le reste de l'Europe.

DIRECT

Mesures envisagées

Selon nos informations, voici le compromis de départ dont il faut encore négocier les détails:

1. Écoles secondaires à 100% distanciel jusqu’aux congés avec discussion pour voir si on élargit la mesure aux primaires.

2. Annuler ou réduire encore les conditions de stages d’enfants pendant les vacances ?

3. Couvre-feu à 22h dans les trois régions (actuellement c'est 22h à Bruxelles et minuit ailleurs) ?

4. Maximum 50 personnes en même temps dans les grandes surfaces ?

5. Commerces non alimentaires uniquement par rendez-vous?

6. Métiers de contact à nouveau fermés ?

7. La bulle extérieure de 10 personnes serait ramenée à 4

Les mesures s’appliqueraient au minimum jusqu'à la fin des vacances de Pâques.

Des réunions hier soir

Le chef du gouvernement fédéral et les ministres-présidents ont examiné hier les "derniers chiffres" et "l'analyse" du Commissariat corona du gouvernement, ajoute le cabinet du Premier. Les vice-Premiers ministres se sont concertés mardi soir avec Alexander De Croo.

Si on écoute les experts, les décisions prises ce mercredi pourraient aller jusqu’à un nouveau confinement strict de 3 semaines avec par exemple, la fermeture des écoles, des métiers de contact, des magasins non-essentiels, des centres commerciaux… Une mesure radicale pour éviter une nouvelle vague. Mais, les politiques le répètent souvent, ce ne sont pas les experts qui décident. Pour le gouvernement fédéral et les ministres-présidents des communautés et des régions, annoncer un tel confinement est très difficile.

CHIFFRES DU JOUR

Entre le 14 et le 20 mars, 4.158 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 40% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour mercredi matin.

TAUX REPRODUCTEUR (Rt)

Le taux de reproduction (Rt) s'établit à 1,17. Lorsqu'il est inférieur à 1, on estime que l'épidémie diminue. Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si le Rt a une valeur supérieure à '1' et diminuer si le Rt est inférieur à '1'.

TESTS

Entre le 14 et le 20 mars, près de 58.300 tests en moyenne ont également été effectués chaque jour, pour un taux de positivité de 7,6%.

VACCINATION

Un million de personnes ont reçu une première dose du vaccin.

HOSPITALISATIONS

Nouvelles hospitalisations: 215,3 par jour entre le 17 et le 23 mars (+28%)

Total: dimanche, 2402 lits étaient occupés à l'hôpital par des patients Covid-19, dont 601 en soins intensifs.

Entrées: 281, le 23 mars

Sorties: 237, le 23 mars

DÉCÈS

En moyenne, 25,3 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (+3,5%).