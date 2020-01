Commencer la course à pieds, votre bonne résolution en 2020? Voici un premier conseil indispensable (1/5)

C'est l'une des bonnes résolutions les plus fréquentes: commencer la course à pieds. On va tenter de vous aider à tenir votre promesse. 5 conseils de ce lundi à vendredi, proposés par Valentin Poncelet (le dernier vainqueur des 20km de Bruxelles), pour commencer le running en douceur.

Première étape indispensable: disposer d'un bon matériel.

"On voit beaucoup de gens qui se disent : 'Je vais commencer à courir'. Ils vont dans leur armoire et prennent la première paire de chaussures qu’ils trouvent et qui ressemble à une chaussure de sport. Ils vont courir 5, 10 km, sans se demander si la chaussure est vraiment adaptée", explique Valentin Poncelet. "Le conseil, c’est d’aller voir des magasins spécialisés. Ils vont analyser votre foulée, vérifier si votre pied est bien positionné. Ils vont donc vous proposer des chaussures plus adaptées. Pour éviter les blessures, c’est vraiment le conseil le plus important", souligne-t-il.

Concernant l’équipement, les vêtements sont-ils aussi importants ? "Quand on a le luxe de pouvoir bien s’habiller, c’est toujours chouette. C’est sympa d’avoir des vêtements qui respirent, qui laissent vraiment passer la transpiration. Maintenant, c’est clair aussi qu’il y a 20 ans, ils courraient tous avec des t-shirts en coton et les performances étaient toujours aussi bonnes. C’est pas parce qu’on a des beaux vêtements qu’on va courir vite. Mais c’est vrai que ça peut aider un tout petit peu."