Comment assurer la sécurité des enfants sur internet? "Il faut faire un pont entre la vie réelle et ce qui se passe sur internet"

Comment assurer la sécurité de nos enfants sur internet ? Selon une récente étude, seuls 45% des parents s’estiment suffisamment informés. Dimitri Verboomen, directeur de Bibliothèques Sans Frontières, une asbl qui donne des formations à ce sujet dans les écoles, était sur le plateau du RTL Info 13h pour donner quelques pistes.

Alix Battard : En tant que parents, par où commencer pour sécuriser la connexion des plus jeunes ?

Dimitri Verboomen : "La première chose à faire, c’est d’aller sur internet avec les enfants, donc de les accompagner dans leurs premiers pas, de garder l’accès à internet à proximité de l’endroit où on est. Cela peut être une tablette dans la cuisine, l’ordinateur dans le salon… Il y a bien entendu des moyens techniques pour surveiller ou bloquer des sites indésirables. Mais l’idéal, ce qu’on conseillerait pour les parents, c’est d’accompagner les enfants, d’être présents, d’être à l’écoute et surtout, d’entamer le dialogue."

A.B. : Le dialogue fonctionne mieux que le contrôle parental à distance ?

D. V. : "Oui. L’enfant, au fur et à mesure qu’il va grandir, va s’autonomiser. On ne pourra donc plus le contrôler en permanence. Il faut donc lui donner dès le départ les outils pour avoir les bonnes réflexions par rapport à son comportement sur internet."

A.B. : Comment en parler ? Comment faire comprendre à certains jeunes qu’ils vont parfois trop loin dans certaines conversations sur internet ?

D. V. : "Quand c’est dans des conversations, on leur propose de réfléchir à la façon dont ils parlent sur internet. Comme dans la vie réelle. Il faut discuter avec eux, leur faire comprendre comment leur discours peut être perçu, comment certains mots peuvent être blessants. Il faut faire un pont entre la vie réelle et ce qui se passe sur internet. Il y a beaucoup de conseils, de fiches thématiques, d’activités, sujets de discussion qui sont disponibles sur le site de l’action cybersimple.be."