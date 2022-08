Comment bien profiter de ses vacances? Voici quelques conseils

Nous sommes à la moitié des grandes vacances. Vous êtes peut-être déjà revenu ou pas encore parti... Mais comment faire pour bien profiter des quelques jours de repos que vous comptez peut-être prendre ? Voici quelques conseils pour des vacances efficaces.

Vacances riment souvent avec repos et lâcher prise. Et pour cela chaque Belge à son truc : "Ne rien faire et bronzer", "Ne pas regarder la télé, ne pas lire les journaux et ne plus penser à tous les problèmes qui existent dans le monde. Et ne penser qu'à soi", "Se boire un café très tôt le matin en bord de mer", ont répondu certains à notre micro.

La réussite des vacances tient en un seul mot : du changement. Ce qui passe d'abord par de la détente. "Ce qui est essentiel, c'est de pouvoir laisser de la place et de l'espace pour l'imprévu. L'idée n'est pas de ne rien faire de ses vacances, mais de mettre la priorité à l'écoute de soi. Et puis après, il y a des activités qui peuvent être mises en place, mais elles viennent en second plan. Elles ne sont pas le but en soi des vacances", explique Marie-Pierre Preud'Homme, coach de vie.

Et pourquoi ne pas bousculer les rôles attribués au quotidien pour réduire la charge mentale qui nous incombe durant l'année ? "Si on part d'une idée de famille où il peut y avoir un questionnement sur qui a une charge mentale qui serait plutôt forte et qui organise généralement les choses pendant toute l'année hors des vacances, peut-être que c'est cette personne qui va changer de rôle et qui va se laisser porter", poursuit la coach de vie.

Enfin, on laisse de côté les téléphones, les selfies à publier dans la minute sur les réseaux sociaux et on garde à l'esprit que les vacances, on les prend avant tout pour soi.