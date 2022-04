Contamination des Kinder: quels sont les produits concernés et comment réagir?

Vous êtes nombreux à nous contacter via le bouton orange Alertez-nous pour nous poser certaines questions sur la saga "Kinder". Plusieurs produits de la marque Kinder ont fait l'objet d'un rappel de la part de l'AFSCA, l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Ces œufs en chocolat pourraient être contaminés par la salmonelle.

Quels sont les produits Kinder à ne pas consommer ?

Quatre marques de ces chocolats sont concernées : Kinder Surprise, Kinder Surprise grand format, Kinder Mini Eggs et Kinder Choco-Bons. Il s'agit de l'ensemble des chocolats fabriqués dans l'usine Ferrero à Arlon, mais pas de tous les chocolats Kinder. Il est encore possible de consommer par exemple les Kinder Bueno, les Kinder Pingui, et les Kinder Maxi. Bien que Kinder appartienne au groupe Ferrero, les chocolats Ferrero Rocher peuvent toujours être consommés.

Que faire de mes Kinder contaminés ?

Il est possible de rapporter le produit dans le magasin où il a été acheté, en présentant le ticket de caisse pour être remboursé.

Certains d'entre vous ont également exprimé leurs difficultés à joindre Ferrero par téléphone : il est aussi possible de faire une réclamation avec le formulaire de contact disponible sur leur site internet.