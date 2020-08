Coronavirus: ajustements des restrictions dans la province d'Anvers

Le couvre-feu en vigueur dans la province d'Anvers n'est désormais plus d'application que de 01h30 à 17h00, a indiqué mercredi la gouverneure Cathy Berx, qui parle "d'ajustements" et non "d'assouplissements". Les établissements de restauration peuvent de nouveau rester ouverts jusqu'à 01h00 et il est permis de s'asseoir à une table en compagnie de son propre ménage et de sa bulle de cinq contacts extérieurs, pour un maximum de 10 personnes.



Par ailleurs, les événements publics sont également de nouveau autorisés en province d'Anvers mais doivent suivre un protocole sectoriel ou, du moins, en respecter les conditions.