L'institut de santé publique belge Sciensano a exposé la situation actuelle de l'épidémie de coronavirus en Belgique. Depuis plusieurs semaines, le nombre de nouvelles contaminations augmente. L'entièreté des tranches d'âge sont touchées, même si les jeunes dans la vingtaine restent la tranche d'âge la plus atteinte. Le problème n'est pas non plus localisé géographiquement comme il pouvait l'être en juillet avec Anvers et Bruxelles.

Le nombre de tests a fort augmenté, il est d'environ 28.000 par jour, et explique en partie la hausse de nouveaux cas. Mais pas seulement. En effet, le pourcentage de tests positifs tend à augmenter. Il est passé de 2,4 à 3% au niveau national ces dernières semaines et il atteint 6% à Bruxelles. "Les chiffres continuent d'augmenter et l'augmentation du nombre de cas va dans une direction d'un doublement des chiffres tous les 12 jours", indique Yves Van Laethem. "Le vendredi 11 septembre, nous avons observé le chiffre quotidien le plus élevé depuis la mi-juillet, 1139 nouveaux cas positifs en une seule journée".

Il y a eu en moyenne 778,9 contaminations au coronavirus par jour en Belgique entre le 6 et le 12 septembre, un chiffre en augmentation (+52%) par rapport à la période de sept jours qui précède, d'après les chiffres publiés lundi matin par Sciensano. On compte 94.795 cas confirmés par un test depuis le début de l'épidémie.





HOSPITALISATIONS

Les hospitalisations s'établissent à 32,6 par jour en moyenne. C'est une augmentation de 57% par rapport aux 7 derniers jours. 48 nouvelles hospitalisations ont été constatées hier, le nombre le plus important depuis le 27 mai.



DÉCÈS

Quant aux décès, ils maintiennent une courbe descendante. Il y en a eu 2,9 par jour en moyenne (+25%), pour un total de 9.930 depuis l'arrivée du coronavirus en Belgique.

Parmi ces décès, environ 3600 concernent des "cas possibles" de Covid-19, non confirmés par un test et essentiellement rapportés dans les maisons de repos lors des deux premiers mois de l'épidémie. Un "cas possible" de Covid-19 est

- Une personne présentant au moins un symptôme majeur, à savoir l'apparition aigüe, sans autre cause évidente, de toux ; dyspnée (détresse respiratoire) ; douleur thoracique ; anosmie (perte de l'odorat) ou dysgueusie (perte du goût). ou

- Une personne présentant au moins deux symptômes mineurs, à savoir l'apparition, sans autre cause évidente, de fièvre ; douleurs musculaires ; fatigue ; rhinite ; maux de gorge ; maux de tête ; anorexie; diarrhée aqueuse ; confusion aiguë ; chute soudaine.