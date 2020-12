Il y a eu en moyenne 191,9 admissions quotidiennes à l'hôpital pour infection au nouveau coronavirus entre le mardi 1er et le lundi 7 décembre, selon les données de Sciensano publiées mardi matin. Si, en comparaison avec la période de sept jours précédente, la moyenne est à la baisse (-12%), elle est plus élevée que celle publiée hier et confirme donc que les admissions sont plus nombreuses au cours des derniers jours.

Le nombre de contaminations au Covid-19 en Belgique était de 2.133 cas quotidiens en moyenne sur la période de référence du 28 novembre au 4 décembre, soit une légère baisse de 9% par rapport aux sept jours précédents.

Des baisses marquées du nombre de contaminations sont constatées au sud du pays (à l'exception du Luxembourg et du Brabant wallon), à Bruxelles (-21%) et en Communauté germanophone (-26%), tandis qu'elles tendent à se stabiliser en Flandre (+1% à Anvers, -1% en Brabant flamand, -6% en Flandre orientale) voire à augmenter significativement en Flandre occidentale (+10%).

Au total, depuis le début de l'épidémie en mars, 592.615 personnes ont été testées positives au coronavirus en Belgique.

TAUX REPRODUCTEUR (Rt)

Le taux de reproduction est de 0,95 (entre le 1er le 7 décembre). Il ne cesse de remonter depuis le 3 décembre et a à nouveau dépassé le seuil fatidique de 1 dans trois provinces: en Flandre occidentale, en Brabant flamand et en province de Luxembourg.

Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si le Rt a une valeur supérieure à '1' et diminuer si le Rt est inférieur à '1'.

TESTS

Lors de la dernière période calculée, on comptait en moyenne 29.800 tests/jour. Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, est toujours de 8,8% (-1,1%) en moyenne à l'échelle nationale, sur la même période de référence.

HOSPITALISATIONS

Nouvelles admissions: Le nombre d'admissions à l'hôpital s'élève à 192 par jour en moyenne (-12%) pour la période du 1er décembre au 7 décembre.

Nombre total d'admission: Au total, 3.276 (+63 en un jour) sont actuellement hospitalisés pour une infection Covid-19, dont 723 en soins intensifs (-16 en un jour).

Sorties d'hôpital: 65 le 7 décembre

Depuis le début de la pandémie, 43.777 personnes ont été admises à l'hôpital en raison d'une pathologie Covid-19.

DÉCÈS

On déplore une moyenne de décès de 106 personnes par jour des suites du Covid-19 (-18,6% par rapport à la période de sept jours précédente). Plus de la moitié de ces décès sont ceux de résidents de maisons de repos et de soins, décédés dans leur lieu de vie ou à l'hôpital.

Depuis le début de la pandémie, 17.386 personnes en sont mortes en Belgique.