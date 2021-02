Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: "Tous les indicateurs sont en diminution"

Entre le 6 et le 12 février, il y a eu en moyenne 1.810 nouvelles infections au coronavirus par jour, soit 20% de moins que durant la période de sept jours précédente, selon les données publiées mardi matin par l'institut de santé publique Sciensano. Nous sommes actuellement au huitième jour de suite marqué par une diminution du nombre de nouveaux cas.

"Si les semaines précédentes ont été marquées par un plateau des différents indicateurs, nous sommes actuellement à nouveau une diminution des contaminations, des hospitalisations et des décès", a ainsi indiqué le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus Yves Van Laethem.

"Il faut cependant tenir compte du fait que le nombre de tests a également diminué. C'est d'ailleurs probablement au niveau des enfants et des adolescents que cette diminution est la plus marquée", a-t-il ajouté.

Si la diminution est observée sur l'ensemble du territoire et pour tous les groupes d'âge, elle est davantage marquée dans le Limbourg (-35 % du nombre de nouveau cas par rapport à la semaine précédente) qui avait connu des augmentations importantes récemment, ainsi que dans le Brabant flamand (- 30 %).

Au niveau des groupes d'âge, la diminution la plus importante est observée chez les personnes de plus de 90 ans (- 44 %). "Ça ne peut être que favorable puisqu'elles sont potentiellement les plus touchées par la forme cliniquement agressive de la pathologie".

Cette tendance auprès de la population âgée a également un impact sur le nombre d'hospitalisations. "La baisse est essentiellement due à une diminution des hospitalisations venant des maisons de repos et de soins donc il est possible que ceci soit un premier impact des campagnes de vaccination mais il faut rester prudent, on sait qu'il y avait déjà une tendance à la baisse au préalable", a précisé Yves Van Laethem.

TAUX DE REPRODUCTION Rt

Le taux de reproduction du virus est de 0,97, contre 0,95 la veille. Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si le Rt a une valeur supérieure à '1' et diminuer si le Rt est inférieur à '1'.

TESTS

Près de 43.600 tests ont été effectués quotidiennement durant la dernière période de sept jours (-14%), avec un taux de positivité de 5%.

HOSPITALISATIONS

Entre le 9 et le 15 février, on a compté 121 admissions en moyenne par jour (-3%). Lundi, il y avait 1.638 (+3%) patients hospitalisés des suites du Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 319 aux soins intensifs.

Nombre d'admissions le 15 février : 83

Nombre de sorties le 15 février : 33

DÉCÈS

On compte 39 décès en moyenne par jour entre le 6 et le 12 février, soit 2,9% de moins que durant la période de sept jours précédente.

VACCINS