Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: garages, centres de pneus et ateliers peuvent rouvrir sous certaines conditions

Le coronavirus en Belgique a causé la mort de près de 6.000 personnes sur le territoire. Le confinement décrété par les autorités afin de tenter de limiter la propagation de l'épidémie se prolonge et impacte, chaque jour un peu plus, la vie de la population belge. Vous retrouverez dans cet article toutes les informations liées à la pandémie et ses répercussions sur le territoire.

CORONAVIRUS – LE BILAN BELGE

Cas confirmés

933 nouveaux cas confirmés dénombrés durant ces 24 dernières heures. Au total, 41.889 cas confirmés ont été recensés depuis le début de l'épidémie. Cette donnée ne reflète toutefois pas le nombre exact de personnes contaminées, l'entièreté de la population n'étant pas testée.

Décès

On déplore 266 nouveaux décès durant ces 24 dernières heures. Au total, 6.262 personnes sont décédées en Belgique depuis le début de l'épidémie.

Hospitalisations

263 nouveaux patients ont été hospitalisés ce mardi 21 avril. Au total, 4.765 patients sont actuellement hospitalisés en Belgique dans le cadre d'une infection liée au Covid-19.

CORONAVIRUS - LE DIRECT

Les conducteurs peuvent désormais faire remplacer leurs pneus d'hiver par ceux d'été

Le changement des pneus hiver est à présent considéré comme une réparation urgente, ressort-il de la version mise à jour de la foire aux questions du Centre de crise. Les garages et les centres de pneus peuvent donc effectuer, sur rendez-vous, cette opération pour leurs clients. Garages, centres de pneus et ateliers de réparation de pare-brise sont autorisés à ouvrir pour assurer les réparations nécessaires à la sécurité du véhicule (pneus, freins, phares...), mais doivent respecter la distanciation sociale et autres mesures de sécurité préconisées face au coronavirus. Une intervention à domicile pour une réparation urgente peut également être organisée à la demande du client ou de l'entreprise, sur rendez-vous et dans le respect de la distanciation sociale. Ces mesures valent également pour les réparateurs de deux-roues. (En savoir plus...)

La Première ministre regrette la fuite concernant les recommandations des experts



La Première ministre Sophie Wilmès a regretté, mercredi, la fuite concernant la première version des recommandations des experts avant le Conseil national de sécurité prévu vendredi. Le Soir a publié, mercredi, des détails relatifs aux recommandations formulées par les experts afin de préparer la sortie du confinement. Il ne s'agit pour l'instant que d'une version provisoire de ce travail. "Nous regrettons cette fuite. Les défis qui nous attendent sont trop importants pour présenter à la légère des informations non-validées", a-t-on réagi au cabinet de la Première.

Le pic des décès semble avoir été atteint vers le 12 avril

"Il devient de plus en plus clair que le pic a été atteint vers le 12 avril, car il est important de mentionner qu'une grande partie des décès sont rapportés avec plusieurs jours de retard", a souligné le virologue et porte-parole interfédéral Covid-19 Steven Van Gucht.



Plus de 3.300 automobilistes sanctionnés pour vitesse excessive en un mois à Bruxelles



Sur ce premier mois de confinement, du 18 mars au 18 avril, la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a sanctionné 3.308 automobilistes sur les 85.003 véhicules soumis à un contrôle de vitesse.



L'UCLouvain et Saint-Louis organiseront la plupart des examens de juin à distance

Afin de réduire le flux de déplacements et ainsi contribuer au contrôle de la propagation du coronavirus. "Le distanciel sera la règle et le présentiel l'exception", indiquent les deux établissements (Lire les détails)

Le déconfinement doit prendre en compte la situation des parents (Ligue des familles)



Il est indispensable que les mesures de déconfinement prennent en compte la situation des parents, a déclaré la Ligue des familles par communiqué mercredi. Dans la première version du rapport du groupe d'experts en charge de l'Exit Strategy (déconfinement) dont a pris connaissance le quotidien Le Soir, les experts y préconisent la reprise du travail dans de nombreux secteurs dès le 4 mai, alors que les écoles et les crèches resteraient portes closes.

Plus de 18 millions de masques chirurgicaux distribués

Plus de 18 millions de masques chirurgicaux ont été répartis et transmis aux différents services de soins, selon le dernier décompte effectué mardi soir par le cabinet du ministre Philippe De Backer en charge de la gestion du matériel destiné à lutter contre le coronavirus. C'est quatre millions de plus que lors du précédent état des lieux, vendredi dernier. Près d'1,8 million de paires de gants ont été réparties.

Les procédures de domiciliation assouplies, le contrôle de police réalisé

Les procédures concernant la domiciliation à une nouvelle adresse ont été assouplies. Une circulaire en ce sens a été transmise aux communes et aux police locales, a fait savoir mercredi le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem en commission de la Chambre. Dans le contexte de la pandémie de coronavirus (Covid-19), la vérification effective de la résidence par la police locale peut être postposée au-delà du délai légal habituel de 15 jours.

La SNCB en faveur du port du masque dans les transports lors du déconfinement

Pour les sociétés de transports en commun, comme la SNCB, "les masques buccaux seront inévitables pour garantir la sécurité des passagers et du personnel", déclare Sophie Dutordoir, PDG de la SNCB dans De Standaard mercredi. "Si le déconfinement se fait progressivement, il n'y aura pas de problèmes au début"', selon Mme Dutordoir. "Mais dès que le nombre de voyageurs augmentera, nous ne pourrons plus garantir les distances nécessaires". A l'heure actuelle, la SNCB transporte 90.000 voyageurs par jour.

A peine rouverts, les drive des Mc Donald's sont pris d'assaut: des kilomètres de file constatées

Ils n'auront pas attendu un jour de plus. Des amateurs de restauration rapide se sont rués au drive de Mc Donald's. Des kilomètres de file ont été constatés ce mardi soir au Mc Donald's de Mont Saint Guibert et à Anderlecht.

Extension des flux de déchets acceptés dans les recyparcs de Wallonie picarde

La majorité des recyparcs de Wallonie picarde et du Sud-Hainaut ont rouvert leurs portes au public lundi pour le dépôt de déchets verts. Dès ce 22 avril, la majorité des déchets habituellement collectés seront acceptés.

La chasse aux sangliers à nouveau autorisée

La chasse aux sangliers est exceptionnellement autorisée pour éviter les dommages dans les propriétés agricoles, selon des précisions apportées par le Centre de crise.

"On nous prend pour des..."

Frédéric a composé une chanson intitulée "On nous prend pour des..." qu'il nous a soumise via le bouton orange Alertez-nous. Il y évoque le confinement. "La fourmilière est confinée, les fourmis ne peuvent pas travailler, le garde-manger va se vider, c'est les fourmis qui vont trinquer", chante-t-il notamment.



Vous devez Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

La police de la Côte a distribué les amendes durant les vacances de Pâques



Les différentes zones de police de Flandre occidentale ont dressé de nombreux procès-verbaux durant les vacances de Pâques pour des infractions aux mesures destinées à endiguer la propagation de coronavirus.



La police de la Côte a ainsi dû renvoyer en moyenne trois pour cent des véhicules contrôlés parce qu'il s'agissait de déplacements non essentiels. Elle est également intervenue pour des infractions au respect de la distance sociale et pour mettre fin à des fêtes "lockdown". La police de Knokke, qui contrôle aussi la frontière avec les Pays-Bas, a dressé 451 PV durant les vacances pascales: 332 concernaient des déplacements inutiles, 104 des infractions à l'interdiction de rassemblement et 25 pour non respect de la distance sociale. De nombreux rassemblements ont également été sanctionnés par la police de Bruges, 251 au total, alors que 153 PV ont été dressés pour des déplacements inutiles.

Les médecins généralistes prêts à tester massivement... s'ils sont suffisamment protégés



L'Association belge des syndicats médicaux (ABSyM) appelle mardi à une concertation urgente avec le gouvernement fédéral afin d'organiser le dépistage massif de la population par les médecins généralistes. Si ceux-ci sont prêts à assumer leur rôle dans la stratégie de déconfinement, l'ABSyM souligne qu'ils ne disposent pas encore de suffisamment de matériel, que ce soit pour les tests ou pour leur protection.

Indemnités wallonnes aux entreprises: les 10.300 premiers paiements ont été effectués



En Wallonie, les 10.315 premiers paiements aux entreprises et indépendants éligibles pour l'indemnité régionale dans le cadre de la crise du coronavirus ont été effectués, assure mardi le ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus.



Pour rappel, la Wallonie a constitué un fonds extraordinaire de 233 millions d'euros afin de mettre en place une indemnité compensatoire unique de 5.000 euros pour les entreprises fermées ou à l'arrêt à la suite des décisions du Conseil national de sécurité. La plate-forme pour introduire cette demande d'aide a été lancée le 27 mars dernier. A ce jour, les 10.315 premiers paiements ont pu être effectués, avec l'aide de Sodexo, à destination d'une partie des entreprises et indépendants éligibles, précise le ministre Borsus selon qui "l'examen et le paiement des dossiers vont se poursuivre à un rythme très soutenu". Selon le ministre, 31.411 dossiers font toutefois l'objet d'une demande de renseignements complémentaires adressée aux demandeurs.