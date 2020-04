Les conducteurs peuvent désormais faire remplacer leurs pneus d'hiver par ceux d'été

(Belga) Le changement des pneus hiver est à présent considéré comme une réparation urgente, ressort-il de la version mise à jour de la foire aux questions du Centre de crise. Les garages et les centres de pneus peuvent donc effectuer, sur rendez-vous, cette opération pour leurs clients.

Garages, centres de pneus et ateliers de réparation de pare-brise sont autorisés à ouvrir pour assurer les réparations nécessaires à la sécurité du véhicule (pneus, freins, phares...), mais doivent respecter la distanciation sociale et autres mesures de sécurité préconisées face au coronavirus. Une intervention à domicile pour une réparation urgente peut également être organisée à la demande du client ou de l'entreprise, sur rendez-vous et dans le respect de la distanciation sociale. Ces mesures valent également pour les réparateurs de deux-roues. "Conduire avec des pneus d'hiver lorsqu'il fait chaud comporte des risques", pointe l'organisation de mobilité VAB, qui salue la décision du Centre de crise. La distance de freinage avec des pneus hiver est ainsi allongée lorsque le mercure dépasse les 7°C, tandis que les pneus hiver s'usent plus rapidement par temps chaud. Le VAB craint cependant que les automobilistes ne changent pas de pneumatiques et entament l'hiver prochain avec des pièces usées. Selon l'organisme flamand, 95% des changements de pneus d'été doivent encore être effectués, contre normalement environ 70% à cette époque. Pour l'organisation patronale Unizo, "il est grand temps pour tous les conducteurs de changer leurs pneus". "Nous constatons une augmentation progressive du trafic et des pneus adaptés contribuent à une plus grande sécurité routière", souligne Bart Lodewyckx, directeur général d'Unizo Limburg. "En outre, de nombreuses voitures de société sont encore à l'arrêt en ce moment, c'est donc le moment idéal pour un changement de pneus." (Belga)