Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: un Belge sur 5 a déjà annulé son voyage prévu cet été

Le coronavirus en Belgique et le confinement décrété par les autorités continuent d'impacter la vie de 11 millions de Belges. Vous retrouverez dans cet article toutes les informations liées à la pandémie et ses répercussions sur le territoire.

Selon le bilan annoncé lundi, 942 nouveaux cas ont été rapportés. On dénombre 3.903 décès au total, soit une augmentation de 303 décès. Au total, 5.393 patients sont hospitalisés. 310 nouvelles hospitalisations ont été annoncées lundi. C'est à 11h, ce mardi, que les nouveaux chiffres pourraient confirmer la tendance à la baisser que nous constatons.

Voici les dernières infos, en Belgique, liées à l'épidémie de covid-19.

Un été en Belgique ?

Un Belge sur cinq a déjà annulé un voyage prévu cet été, d'après un sondage d'Ipsos effectué auprès de plus de 2.100 personnes. Trois quarts des sondés pensent que leurs plans tomberont à l'eau en juillet et en août en raison de la crise sanitaire. "Nous n'avons plus aucune réservation en ce moment", indique Pierre Fivet, le porte-parole de l'association des tours-opérateurs belges ABTO. A la Côte et en Ardenne, en revanche, les réservations semblent plus nombreuses qu'au cours des années précédentes, selon le service de location d'appartements et de maisons de vacances Interhome.



Report des charges, à nouveau

Le ministre des Finances Alexander De Croo a ordonné au SPF Finances d'accorder un report supplémentaire pour le paiement du précompte professionnel et de la TVA pour le mois d'avril, indique mardi le cabinet du ministre. Il y avait déjà eu un report pour mars, ce qui a créé un coussin de liquidités de 4,5 milliards d'euros pour les indépendants et entreprises (en savoir plus).

Les Belgo-Marocains peuvent rentrer

Les autorités marocaines autorisent le retour des binationaux en Belgique, sous certaines conditions. Le ministre des affaires étrangères, Philippe Goffin, les précisent : ceux qui peuvent partir sont ceux qui ont des problèmes de santé, de famille ou de travail précis, et ceux sont domiciliés en Belgique, et qui n'étaient au Maroc que pour un court séjour. 1.500 demandes ont été reçues, à ce jour, par le ministre (en savoir plus).

210.000 tests pour les résidents et le personnel des maisons de repos

Le ministre en charge de la taskforce testing dans la lutte contre le coronavirus, Philippe De Backer, est parvenu dimanche à un accord avec les ministres régionaux. Les résidents et le personnel de l'ensemble des maisons de repos seront testés, soit 210.000 tests. L'ensemble du processus prendra environ trois semaines, précise le cabinet de M. De Backer. La Wallonie assurera le prélèvement de 66.966 tests, la Flandre 121.673 et Bruxelles 20.702. Les résultats de ces tests seront communiqués aux personnes testées via leur médecin, ainsi qu'aux autorités régionales. Sciensano assurera le suivi épidémiologique des résultats.

La collecte des déchets à Bruxelles est "loin de reprendre normalement"

Le Syndicat Libre de la Fonction Publique (SLFP) a réagi à l'annonce de Bruxelles-propreté samedi selon laquelle la collecte des sacs jaunes et bleus reprend normalement dès ce lundi. "Il est incorrect de dire que la collecte des déchets à Bruxelles revient à la normale", a-t-il communiqué. En raison de la crise du Covid-19, les missions de Bruxelles-Propreté ont été quelque peu perturbées ces dernières semaines. Les sacs jaunes et les sacs bleus ont dès lors été collectés en même temps que les blancs.