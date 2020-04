Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: la police de la Côte a distribué les amendes durant les vacances de Pâques

Le coronavirus en Belgique et le confinement décrété par les autorités continuent d'impacter la vie de 11 millions de Belges. Vous retrouverez dans cet article toutes les informations liées à la pandémie et ses répercussions sur le territoire.

BILAN SANITAIRE

L'institut de santé publique belge (Sciensano) a communiqué ce mardi 21 avril à 11h le bilan sanitaire du coronavirus en Belgique pour les dernières 24 heures.

172 personnes ont été hospitalisées, "cela fait plusieurs jours que les admissions diminuent et restent sous la barre des 200", a précisé le porte parole, Emmanuel André. 107 personnes sont sorties de l'hôpital. A ce jour, 4976 personnes sont hospitalisées (+56), 1079 sont aux soins intensifs (+8) et 777 ont besoin d'assistance respiratoire.

170 décès ont été rapportés au cours des dernières 24h, dont 80 en maison de repos et 89 à l'hôpital. 106 en Flandre, 36 en Wallonie et 28 à Bruxelles. Il s'agit donc d'une nouvelle baisse. Au total 5.998 personnes sont décédées en Belgique.

Enfin, 5.214 tests ont été réalisés en 24h, 973 sont revenus positifs. Parmi eux on compte 323 cas positifs en laboratoire et 650 via l'action menée dans les maisons de repos. A ce jour, en Belgique, on dénombre 40.946 cas confirmés depuis le début de l'épidémie.

CORONAVIRUS - LE DIRECT

La police de la Côte a distribué les amendes durant les vacances de Pâques



Les différentes zones de police de Flandre occidentale ont dressé de nombreux procès-verbaux durant les vacances de Pâques pour des infractions aux mesures destinées à endiguer la propagation de coronavirus.





La police de la Côte a ainsi dû renvoyer en moyenne trois pour cent des véhicules contrôlés parce qu'il s'agissait de déplacements non essentiels. Elle est également intervenue pour des infractions au respect de la distance sociale et pour mettre fin à des fêtes "lockdown". La police de Knokke, qui contrôle aussi la frontière avec les Pays-Bas, a dressé 451 PV durant les vacances pascales: 332 concernaient des déplacements inutiles, 104 des infractions à l'interdiction de rassemblement et 25 pour non respect de la distance sociale. De nombreux rassemblements ont également été sanctionnés par la police de Bruges, 251 au total, alors que 153 PV ont été dressés pour des déplacements inutiles.

Les médecins généralistes prêts à tester massivement... s'ils sont suffisamment protégés



L'Association belge des syndicats médicaux (ABSyM) appelle mardi à une concertation urgente avec le gouvernement fédéral afin d'organiser le dépistage massif de la population par les médecins généralistes. Si ceux-ci sont prêts à assumer leur rôle dans la stratégie de déconfinement, l'ABSyM souligne qu'ils ne disposent pas encore de suffisamment de matériel, que ce soit pour les tests ou pour leur protection.

Indemnités wallonnes aux entreprises: les 10.300 premiers paiements ont été effectués



En Wallonie, les 10.315 premiers paiements aux entreprises et indépendants éligibles pour l'indemnité régionale dans le cadre de la crise du coronavirus ont été effectués, assure mardi le ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus.



Pour rappel, la Wallonie a constitué un fonds extraordinaire de 233 millions d'euros afin de mettre en place une indemnité compensatoire unique de 5.000 euros pour les entreprises fermées ou à l'arrêt à la suite des décisions du Conseil national de sécurité. La plate-forme pour introduire cette demande d'aide a été lancée le 27 mars dernier. A ce jour, les 10.315 premiers paiements ont pu être effectués, avec l'aide de Sodexo, à destination d'une partie des entreprises et indépendants éligibles, précise le ministre Borsus selon qui "l'examen et le paiement des dossiers vont se poursuivre à un rythme très soutenu". Selon le ministre, 31.411 dossiers font toutefois l'objet d'une demande de renseignements complémentaires adressée aux demandeurs.



Comeos veut une réouverture pour tous les magasins capables de protéger la santé publique



Le commerce non-alimentaire perd chaque jour quelque 139 millions d'euros depuis l'entrée en vigueur des mesures de confinement et de sécurité liées à la pandémie de coronavirus, a indiqué mardi la Fédération du commerce et des services Comeos. Une situation "absolument catastrophique" pour son CEO Dominique Michel, qui propose de rouvrir les magasins capables de respecter les critères de santé publique.

Bruxelles à 20 km/h ?

Le centre de Bruxelles va-t-il à nouveau changer ? Les autorités politiques veulent en faire une zone mixte avec limitation de la vitesse à 20 km/h pour les voitures. Le but serait de faciliter la distanciation sociale dès les premières mesures de déconfinement. Le dispositif présenté en fin de journée via le quotidien "Le Soir" au journal, et non au conseil communal réuni longuement lundi soir, n'a pas manqué de surprendre l'opposition MR et cdH (en savoir plus).

Les déchetteries rouvrent progressivement en Wallonie

Les recyparcs ont reçu le feu vert pour rouvrir après concertation entre intercommunales, Union des Villes et Communes et syndicats. Il s'agit d'une réouverture partielle et progressive, et la situation varie de région en région. Une circulaire a néanmoins été distribuée aux intercommunales: elle fixe les lignes directrices pour encadrer la réouverture. (tous les détails par zones)

La Défense vient actuellement en aide à dix maisons de repos

Dix maisons de repos au total en Belgique bénéficient pour l'instant de l'aide de la Défense via sa composante médicale, ont indiqué lundi le ministre de la Défense Philippe Goffin et le chef de la Défense, le Général Marc Compernol. Depuis ce lundi, le 3e élément médical d'intervention (EMI) de Marche-en-Famenne a mis à disposition six ambulanciers pour apporter son aide à la maison de repos Saint-Joseph à Liège. Il en sera de même mardi pour le Tilleul d'Edouard à Liège.

La Fédération Wallonie-Bruxelles prolonge son soutien aux milieux d'accueil

Vu l'allongement des mesures de confinement jusqu'au 3 mai, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé lundi de prolonger les mesures de soutien qu'il avait adoptées en mars dernier pour soutenir les structures d'accueil de la petite enfance (crèches, gardiennes, ...).

Quelque 400 PV et cinq fêtes disloquées pendant le week-end à Bruxelles-Ixelles

La police de la zone Bruxelles-Ixelles a sanctionné environ 400 personnes durant le week-end pour non respect des mesures exceptionnelles visant à contenir la propagation du Covid-19. Certaines participaient à des fêtes entre amis, a indiqué lundi en fin de journée la porte-parole de la zone de police, Ilse Van de keere. Elle a fait état d'une lassitude de la population.

Pas de nouvelle demande en avril pour ceux qui étaient déjà en chômage temporaire en mars

Les travailleurs qui étaient en chômage temporaire en mars en raison de la crise du coronavirus et qui avaient alors introduit une demande en ce sens auprès de leur organisme de paiement (syndicat ou Capac) ne doivent pas répéter cette opération s'ils sont encore dans cette situation en avril, prévient lundi l'Office national de l'emploi (Onem).