Les déchetteries rouvrent progressivement en Wallonie ce mardi: tous les détails

Les recyparcs ont reçu le feu vert pour rouvrir après concertation entre intercommunales, Union des Villes et Communes et syndicats. Il s'agit d'une réouverture partielle et progressive, et la situation varie de région en région. Une circulaire a néanmoins été distribuée aux intercommunales: elle fixe les lignes directrices pour encadrer la réouverture.

Les conditions devraient être sensiblement les mêmes partout : port du masque, seuls les déchets verts et encombrants, nombre limité de personnes et de passages, présence de la police ou gardiens de la paix, mesures de distanciation sociale.

Voici les détails:

Namur : tous les parcs rouvrent ce mardi. Horaires modifiés (10-17), port du masque, visite une fois par semaine avec 1m3 maximum de déchets (verts, papiers cartons, encombrants et bois). La police sera présente pour assurer une bonne organisation vu qu'on s'attend à une certaine affluence.

Liège : la plupart rouvrent au plus tard mercredi. La présence statique de policiers est une condition sine qua non exigée par Intradel. Demande rejetée en bloc par la conférence des élus Huy-Waremme. Les 31 bourgmestres refusent de mobiliser des hommes alors que les forces de l'ordre doivent effectuées des missions de contrôles sur le reste du territoire. Autres conditions : port du masque, visites/personnes/déchets limités et distanciation sociale.

Wallonie picarde et sud du Hainaut (Ipalle): certains centres rouvrent lundi, 13 heures. Seulement les visites de nécessité absolue (plus d’espace disponible au domicile, impossibilité de réaliser du mulch ou du compost, etc). Les recyparcs seront rouverts de manière progressive, en fonction de la disponibilité des agents, des transporteurs et des centres de traitement. Soutien de la police. Accès uniquement sur rendez-vous.

Brabant wallon : aucune réouverture avant mercredi pour 16 des 17 parcs. Les visites se font uniquement sur rendez-vous. Un type de déchet par passage. Soit déchet vert, soit papier-carton. Accès réservés aux particuliers, et pas aux petites entreprises. Le port du masque obligatoire ainsi que le respect des distances

Luxembourg : pas encore de décision claire, mais ça se précisera dans les prochains jours. On évoque une réouverture jeudi prochain.

Charleroi : 6 recyparcs pourraient rouvrir dès ce mardi 21 avril, uniquement pour les déchets verts (branchages et tontes de gazon), le bois et les encombrants.

Bruxelles : ils sont toujours restés ouverts.

