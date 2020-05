Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: l'allocation pour congé parental "corona" augmentée de 25%

Le coronavirus en Belgique et les mesures de confinement qu'il a entraînées ont d'importantes conséquences sanitaires et socio-économiques. Suivez l'actualité de ces changements tout au long de la journée dans cet article actualisé en temps réel.

BILAN SANITAIRE

L'institut de santé publique belge (Sciensano) a communiqué ce dimanche 3 mai 2020 le bilan sanitaire du coronavirus en Belgique pour les dernières 24 heures.

Hospitalisations

Entrées: 77 (-51)

Sorties: 98 (+221)

3056 personnes hospitalisées en ce moment. Au total, 674 patients sont pris en charge aux soins intensifs.

Cas confirmés

Nouveaux cas confirmés: 389 (-96)

Total: 49 906

(Le nombre de personnes dépistées ne reflète toutefois pas le nombre réel de personnes infectées par le coronavirus en Belgique, car seules les personnes les plus sérieusement touchées sont dépistées).

Décès

Nouveaux: 79 (44 personnes ont perdu la vie dans les hôpitaux et 33 dans les maisons de repos)

Total: 7774

(Les décès hospitaliers sont notifiés par les hôpitaux et concernent uniquement les décès de Covid-19 confirmés avec test PCR.

Les décès extra-hospitaliers (maisons de repos, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès confirmés et possibles. Les décès possibles concernent des patients qui n'ont pas été testés pour le Covid-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. C'est le cas de la grande majorité des personnes qui décèdent en dehors du cadre hospitalier)

CORONAVIRUS - LE DIRECT

L'allocation pour congé parental "corona" augmentée de 25%



Les allocations versées aux personnes qui choisissent de prendre le congé parental "corona" seront de 25% plus élevées que celles du congé parental classique, a indiqué dimanche la ministre de l'Emploi Nathalie Muylle (CD&V). Les partis qui soutiennent les pouvoirs spéciaux se sont accordés samedi sur la création d'un congé parental spécifique à la crise du coronavirus. Il peut être accordé à un parent d'au moins un enfant de moins de 12 ans ou un enfant handicapé. Il ne peut être pris qu'à temps partiel, pour la période entre le 1er mai et le 30 juin.

Les passagers à bord des Eurostars et des Thalys devront porter des masques



Les passagers de l'Eurostar devront obligatoirement porter des masques à partir de la semaine prochaine, dans le cadre des mesures de protection contre le coronavirus, a indiqué la société samedi. Une mesure identique a été prise concernant les trains Thalys.



Accord au sein du TEC sur les mesures liées au déconfinement



La direction du TEC et les syndicats sont parvenus samedi soir à un accord sur le dispositif qui sera mis en place à partir de lundi au sein de la société wallonne de transport public, annonce son porte-parole Stéphane Thiery. Des agents contestaient notamment les normes imposées en matière de voyageurs transportés. Ces craintes avaient été relayées par le syndicat socialistes CGSP. Des négociations se sont tenues ces derniers jours. (En savoir plus)

Accord sur un congé parental "corona" avec effet rétroactif

Les partis qui soutiennent les pouvoirs spéciaux se sont accordés samedi matin sur la création d'un congé parental spécifique à la crise du coronavirus. Le système aura un effet rétroactif. Un conseil des ministres doit se tenir ce samedi encore pour officialiser la décision. Le texte sera ensuite envoyé au Conseil d'Etat. (En savoir plus)

Etterbeek impose port du masque sur les artères commerçantes et près des écoles

Le bourgmestre d'Etterbeek, Vincent De Wolf, a signé samedi une ordonnance de police rendant obligatoire le port du masque ou de toute alternative permettant de couvrir la bouche et le nez, dans certains lieux publics où il sera difficile de respecter strictement le maintien d'une distance d'1m50 entre les personnes. Dans le viseur du député-bourgmestre MR: les principales artères commerçantes et les abords des écoles. (En savoir plus)