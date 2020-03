Coronavirus en Belgique: le docteur Philippe Devos est contaminé, voici son témoignage

Le président du syndicat des médecins, le docteur Philippe Devos qu'on a beaucoup vu et entendu dans les médias au cours des dernières semaines, a annoncé être malade du Covid-19. "Le personnel de soin qui fait de la fièvre doit être dépisté. C'est comme ça que j'ai été dépisté", a-t-il expliqué ce matin sur Bel RTL.

"Je fais de la fièvre, je suis fort fatigué, je dors 15 heures par jour de manière intermittente et j'ai un horrible mal de crâne. En dehors de ça, ça va, je prends mes paramètres tous les jours. Mais je n'ai aucun signe de gravité. J'attends de passer le cap", a-t-il dit avant que le médecin ne reprenne le pas sur le malade et qu'il conseille aux autres malades de bien dormir avant tout. "Il faut dormir pour récupérer et guérir", a-t-il dit, avant d'ajouter que "l'important est de penser aux plus fragiles, les personnes âgées et les plus jeunes qui ont des maladies".

