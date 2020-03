Coronavirus symptômes: quels sont les signaux auxquels prêter attention?

Le coronavirus en Belgique a fait, au total, 21 victimes, selon le dernier bilan délivré ce jeudi matin par le centre de crise interfédéral. En tout, 1.795 infections ont été détectées dans notre pays. Nous rappelons ici les symptômes de la maladie, les critères qui doivent alerter et les consignes dans le cas où ils sont remplis, conformément aux recommandation du SPF Santé publique.

Quels sont les symptômes du coronavirus ? Pour rappel, et comme on peut le lire sur le site dédié à l'information de la population concernant la pandémie de covid-19, les symptômes varient d'une maladie modérée à sévère des voies respiratoires. Ils s'accompagnent de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires. Il y a quelques signaux d'alarme auxquels il faut prêter attention, toujours selon le site mis en place par le SPF Santé publique:

Vous vous sentez malade

Vous toussez

Vous avez mal à la gorge

Vous avez des difficultés de respiration

Vous avez plus de 38° de fièvre

"Si ces critères sont remplis, il est possible que vous ayez attrapé un virus et qu'il s'agisse du coronavirus", est-il indiqué. A noter que certains groupes de personnes sont considérées comme "à risques", c’est-à-dire âgées qu’elles semblent plus vulnérables à souffrir de symptômes plus sévères. Il s’agit essentiellement des personnes âgées et des personnes souffrant de maladies chroniques graves.

Et si ces critères sont remplis, que faire ?

Voici les directives à suivre:

Restez à la maison

Appelez votre médecin et signalez vos symptômes

Ne vous rendez pas dans la salle d'attente ou aux urgences. Le médecin généraliste déterminera par téléphone si vous pouvez rester en convalescence à la maison ou si vous devez aller à l'hôpital

Actuellement, les tests sont réservés uniquement aux cas graves et au personnel de santé.

