Coronavirus en Belgique: le vaccin sera gratuit, mais pas obligatoire

Lorsqu'ils seront disponibles, les vaccins contre le coronavirus seront administrés sur base volontaire et gratuite à la population, ont convenu les différents ministres en charge de la Santé en Belgique. L'objectif sera de vacciner au moins 8 millions de Belges, selon un communiqué diffusé lundi par les autorités.



Les groupes prioritaires seront déterminés sur la base d'avis scientifiques et un "débat sociétal". Les vaccins étant fournis dans des flacons multidoses qui doivent être administrés le même jour, les citoyens seront vaccinés en groupe autant que possible. Sciensano et l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé collaborent pour l'élaboration d'un plan de surveillance. À cette fin, le réseau flamand Vaccinnet sera utilisé et étendu à toutes les entités fédérées.

L'ensemble du programme de vaccination sera cofinancé par l'autorité fédérale et les entités fédérées. Pour piloter l'opération, une taskforce "opérationnalisation de la stratégie de vaccination COVID-19" sera créée au sein du Commissariat Corona du gouvernement. Cette taskforce sera chargée de déterminer, d'attribuer et de soutenir toutes les actions nécessaires à la réalisation de la stratégie de vaccination. Sa mission est uniquement une mission de coordination. Elle sera composée de scientifiques, de représentants des autorités des entités fédérées et du fédéral, de gestionnaires de crise et, où nécessaire, de représentants d'organisations professionnelles et de groupes de travail techniques. Elle sera dirigée par le Pr Dirk Ramaekers. Au sein de cette taskforce, une cellule spécifique "débat sociétal et communication" sera chargée de la rationalisation et de la coordination de la communication scientifique et publique. Celle-ci sera présidée par le Pr Yvon Englert, selon le communiqué.

Une procédure européenne d'achats anticipés

Pour son approvisionnement en vaccins, la Belgique participe à la procédure européenne d'achats anticipés dans laquelle la Commission européenne négocie avec les entreprises au nom des États membres. Quatre contrats ont déjà été signés au niveau européen. L'achat ne se concrétise que si les vaccins actuellement à l'essai se révèlent efficaces et sûrs et sont autorisés à la commercialisation en UE.

Invité dans l'émission de C'est pas tous les jours dimanche ce 15 novembre, le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem avait par ailleurs estimé que ce vaccin devait être distribué gratuitement à la population. "Si on accepte de le faire, il ne doit pas vous coûter. Il ne doit pas y avoir de barrières financières", avait-il affirmé.

