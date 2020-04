Coronavirus: la Belgique décide de tester 10.000 personnes chaque jour et renforce le dépistage en maison de repos

La Belgique va passer de 4.250 à 10.000 tests quotidiens, a annoncé le ministre de l'approvisionnement du matériel, Philippe De Backer.

Jusqu'à présent, environ 4.250 étaient testées chaque jour en Belgique. "Depuis le début, on n’effectue les tests qu’à l’hôpital, explique-t-on au cabinet du ministre de l'approvisionnement du matériel, Philippe De Backer. On pouvait constater que le nombre de tests variait entre 2.000 et 3.000 par jour. Par-dessus tout cela, des capacités supplémentaires ont été activées dans les laboratoires universitaires. Hier, on a déjà effectué 4.250 tests".

De nouveaux tests permettent d'être fixé en une heure à peine

Mais le ministre en charge a confirmé que la capacité de testing allait être élargie: dès la fin de cette semaine, 10.000 Belges seront testés quotidiennement pour dépister le coronavirus. "Actuellement, le test est en priorité donné aux hôpitaux pour les patients et médecins qui ont des symptômes, a expliqué le ministre de Backer sur Bel RTL. Depuis aujourd’hui, le RAPID test est également disponible. Les premiers hôpitaux ont été livrés cette semaine et le gouvernement créé également un stock stratégique de cette méthode de testing. Cette méthode permet d’identifier dans l’heure les patients positifs, pour qu’ils puissent être isolés immédiatement après l’admission à l’hôpital. Selon les estimations, d’ici la fin de cette semaine, entre 1.500 et 3.000 de ces tests rapides pourront être effectués par jour".





Les maisons de repos vont être ciblées

Par ailleurs, à partir de la fin de cette semaine, les résidents des maisons de repos qui présentent des symptômes de Covid-19 pourront être soumis au test, a encore fait savoir le cabinet du ministre Philippe De Backer. "Des laboratoires universitaires et cliniques continuent à augmenter leur capacité, explique-t-on au cabinet. Cela nous permet d’augmenter le nombre de prélèvements d’échantillons dans les hôpitaux et les centres de tri, mais également d’étendre les tests vers les maisons de repos, comme demandé par le Risk Management Group". Au total, plus de 20.000 tests devraient être effectués dans les maisons de repos de tout le pays.

En ciblant les maisons de repos, il sera alors possible de déterminer quel home nécessite des mesures supplémentaires. "Un médecin spécialisé ou un infirmier effectueront la prise des échantillons sur place", décrit le ministre De Backer.

