Coronavirus: dès le 28 décembre, des Belges devraient recevoir le vaccin dans 4 maisons de repos

Quatre maisons de repos au total recevront en réalité le vaccin produit par Pfizer-BioNTech le 28 décembre prochain, a appris Belga lundi soir de source sûre. Une en Wallonie, une à Bruxelles, une en Flandre et une en Communauté germanophone, a-t-on assuré sans donner davantage de détails sur la localisation des établissements.



Lundi soir, VTM et Het Laatste Nieuws rapportaient que le vaccin contre le coronavirus serait administré pour la première fois en Belgique le lundi 28 décembre dans une maison de retraite à Puurs (province d'Anvers). L'information n'a pas encore pu être confirmée mais une communication sur la stratégie de vaccination est attendue sous peu. L'Agence européenne des médicaments et la Commission européenne ont donné leur feu vert ce lundi au vaccin contre le Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech. La vaccination en Europe pourra commencer dès la semaine prochaine. L'usine de Puurs, à Anvers, est un des deux seuls sites de production au monde du vaccin Pfizer-BioNTech. Le groupe de travail sur la vaccination doit encore se réunir lundi soir et les ministres de la Santé se rencontreront mardi. Davantage d'informations sur la stratégie belge sont attendues sous peu.

