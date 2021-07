Coronavirus: les conseils d’Yves Van Laethem pour les vacances

Lors de la conférence de presse hebdomadaire du centre de crise, Yves Van Laethem a appelé à la prudence pour les semaines de vacances qui viennent, afin de limiter la circulation du virus.

Le porte-parole interfédéral pour la crise du coronavirus insiste sur l’importance de se retrouver à l’extérieur lorsque l’on est en groupe, de garder ses distances si l’on n’est pas complètement vacciné. Il conseille également de limiter ses contacts à une groupe proche.

Concernant les voyages, il convient de respecter les règles qu’on applique ici à l’étranger, rester le plus possible dans sa bulle d’amis et essayer d’éviter de se retrouver à l’intérieur en grand groupe dans des discothèques, "où l'on sait que sans contrôle de la positivité, on risque réellement d’avoir une transmission".

Quels sont les symptômes des variants?

En cas de symptômes, il est important de se faire tester le plus rapidement possible et en attendant de ne pas se mêler à des activités sociales brassant de nombreuses personnes.

Les symptômes, cela peut-être un peu de toux, un gros mal, de gorge, des symptômes de gros rhume ou de grippe, qui sont très présents avec ces nouveaux variants.

Pour Yves Van Laethem, il est également primordial de se faire vacciner (les deux doses le cas échéant) : "C’est le meilleur barrage contre l’évolution de la pathologie".