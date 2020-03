Coronavirus: les universités francophones fermées six semaines, les cours donnés à distance

Toutes les universités francophones du pays ont décidé de passer à un mode d'enseignement à distance, annonce jeudi par communiqué le Conseil des recteurs francophones. Le but: ralentir la propagation du Covid-19.

Les recteurs des différentes universités francophones ont décidé de fermer leurs portes aux étudiants pour une durée de six semaines.

Les cours ne sont donc pas suspendus. Ceux-ci seront donnés à distance. Il est demandé aux étudiants de rester chez eux et de se connecter sur une plate-forme électronique.



Chaque université détermine les modalités de l'enseignement virtuel

Les modalités exactes de l'enseignement virtuel seront déterminées dans chaque institution en fonction de leur situation spécifique, précisent les recteurs.

"Il est prévu que le basculement vers le virtuel débute sans délai et devienne de plus en plus complet au cours de la semaine prochaine", ajoutent-ils.

A l'Université de Namur, la mesure entrera en vigueur lundi, indique Annick Castiaux, vice-rectrice à l'enseignement. Des "pools informatiques seront ouverts, avec des précautions sanitaires particulières, aux étudiants qui n'ont pas la possibilité technologique de suivre les cours à distance", détaille Mme Castiaux.

Cet accès ne sera possible que sur réservation et avec la preuve de l'incapacité technique de suivre les cours virtuels. L'université ne sera, dès lors, pas totalement close. Annick Castiaux souligne d'ailleurs que la mesure est destinée aux étudiants, "qui sont nombreux et d'éventuels vecteurs" du virus. Les laboratoires restent ouverts aux chercheurs. "Chaque unité doit réfléchir à la continuité de son service", précise-t-elle. L'UNamur précise que la mesure est en vigueur "jusqu'à nouvel ordre".

Du côté de l'Université libre de Bruxelles (ULB), l'enseignement à distance vaut dès demain/vendredi matin jusqu'à la fin des vacances de printemps, soit le 18 avril. Les mesures feront alors l'objet d'une évaluation. Elles peuvent aussi encore évoluer d'ici là.

L'Université catholique de Louvain (UCLouvain) met en place cet enseignement virtuel de lundi 16 mars au 19 avril inclus. Dans un tweet publié jeudi, la porte-parole de l'université ajoute que l'ensemble des cours seront suspendus vendredi.