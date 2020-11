Les nombres moyens d'infections et d'hospitalisations continuent leur recul, mais le nombre de décès augmente fortement pendant que les soins intensifs ne désemplissent pas. Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral Covid-19, a résumé la situation ce matin sur Bel RTL: "On a dépassé le pic des nouvelles contaminations. On a, si tout se passe bien, dépassé le pic des nouvelles admissions à l'hôpital. Il reste les soins intensifs qui mettent toujours une à deux semaines de plus au minimum avant d'aller dans le même sens."

Le nombre moyen de nouveaux cas de coronavirus est passé à 9.487 par jour entre le 30 octobre et le 5 novembre. Cela représente une baisse de 40% par rapport à la période de sept jours précédente. Au total, la Belgique a franchi le cap du demi-million de personnes infectées par le nouveau coronavirus, avec 500.789 cas de Covid-19 confirmés dans le pays depuis le début de la pandémie. "Cette forte diminution s'est relativement rapidement mise en place. Mais nous restons avec un nombre important de contaminations dans notre pays. Il y a des diminutions dans toutes les provinces", a commenté Yves Van Laethem durant la conférence de presse du centre national de crise ce lundi à 11h00.

L'incidence, qui rend compte du nombre de nouveaux cas par tranche de 100.000 habitants sur 7 jours, s'établit à 578 entre le 30/10 et le 05/11 (-39,8%).

TAUX REPRODUCTEUR (Rt)

Le taux reproducteur pour la période du 2 novembre au 8 novembre est de 0,912.

Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si Rt a une valeur > 1 et diminuer si Rt est < 1.

TESTS

Le nombre de tests moyen ces 7 derniers jours est de 45.300 tests/jour.

Le taux de positivité (proportion de personnes positives au test) est actuellement de 25,5% (-3,6%).

Depuis le 21 octobre, le taux de positivité est susceptible d'être influencé par un changement dans la politique de test. En effet, ce sont essentiellement les personnes présentant des symptômes qui sont désormais testées. Ceci peut faire augmenter la valeur du taux de positivité par rapport à la période d'avant le 21 octobre.

HOSPITALISATIONS

Nombre d'admissions à l'hôpital: 596 par jour (-9%) en moyenne entre le 30 octobre et le 5 novembre. "Le pic se situe le mardi 3 novembre avec 879 patients hospitalisés. Hier nous avons eu 400 patients hospitalisés."

Nombre de sorties d'hôpital: on a compté 294 sorties le 8 novembre.

Nombre actuel d'hospitalisations: 6.948 personnes (+1%) dont 1.469 en soins intensifs (+9%). Pour rappel, on évalue à 2.000 lits la capacité totale des soins intensifs en Belgique. "On peut d'attendre à ce que ce chiffre plafonne et reste en dessous des 1.500. Mais la pression est encore extrêmement importante sur le terrain", a encore commenté Yves Van Laethem.









DÉCÈS

On déplore une moyenne de décès de 179 personnes par jour des suites du Covid-19 (+55%). La barre des 13.000 morts au total a aussi été franchie, avec 13.055 décès attribués au Covid-19 enregistrés. "On sait que c'est l'indicateur qui met le plus de temps à changer", a expliqué Yves Van Laethem.