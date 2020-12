Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: "On a atteint un plateau, malheureusement il est trop haut"

Les derniers chiffres liés à l'épidémie de coronavirus en Belgique sont tombés vendredi. La stagnation se confirme, même si plusieurs chiffres sont à la baisse. Steven Van Gucht, virologue, a expliqué que "les chiffres corona ont atteint un plateau, malheureusement ce plateau se situe à un niveau trop haut", lors de la conférence de presse de Sciensano. "Avec 200 admissions en moyenne par jour, la pression sur les hôpitaux est trop importante". Dans les prochains jours, poursuit-il, les chiffres vont aller dans le bon ou le mauvais sens, et ça dépend de nous: "En raison du temps froid et humide, nous passons plus de temps à l'intérieur et cela fait clairement le jeu du virus. Respectez strictement les règles et ne rencontrez votre contact proche qu'à l'intérieur".

NOUVEAUX CAS

Le nombre moyen de contaminations avérées (sur la période du 1 au 7 décembre) est de 2.165,3 (-2%). Hélas, si on compare aux chiffres de la veille (2.163), c'est une très légère hausse, preuve que le virus stagne actuellement. Le virus se propage différemment selon les régions. Ainsi, si les cas diagnostiqués ont augmenté de 5% en Flandre, ils ont diminué de 14% à Bruxelles et de 15% en Wallonie, selon le virologue Steven Van Gucht. "L'augmentation a été la plus forte en Flandre occidentale (+18%), la province où on teste également le plus", a-t-il souligné. Les statistiques montrent par ailleurs une recrudescence des cas chez les enfants, les trentenaires et les personnes âgées de plus de 90 ans.

TAUX REPRODUCTEUR

Le taux reproducteur (Rt), indice important, augmente légèrement. De 0,947 ce jeudi, il est passé à 0,968 vendredi. Le Rt est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si Rt a une valeur > 1 et diminuer si Rt est < 1.

TESTS

La moyenne journalière des tests, entre la période du 1 au 7 décembre (la dernière disponible), est de 30.337 (c'est une légère hausse). On apprend vendredi matin que le taux de positivité est de 8,6% (-0,7%). Jeudi, il était de 8,7%.

HOSPITALISATIONS

Le pays constate toujours en moyenne 188,4 admissions quotidiennes à l'hôpital (-1%) pour une infection au nouveau coronavirus, enregistrées entre le 4 et le 10 décembre. C'est en réalité une hausse si on regarde les chiffres de la veille (185,6), preuve que nous ne sommes plus sur une courbe descendante aussi marquée qu'auparavant.

Il y a désormais 2.939 patients hospitalisés (-14%), dont 657 aux soins intensifs (-16%). Le nombre de patients hospitalisés n'était plus descendu sous les 3.000 depuis le 20 octobre dernier. Jeudi, par exemple, ce chiffre était de 3.016 (dont 662 aux soins intensifs).

A noter que 248 personnes sont sorties de l'hôpital jeudi, contre 283 mercredi.

DÉCÈS

En moyenne, chaque jour entre le 4 et le 10 décembre, 98 personnes ont perdu la vie en étant positives au virus (-17,2%). Là aussi, on constate une petite hausse par rapport à jeudi (97). Depuis le début de la pandémie, 17.692 personnes sont décédées du Covid-19 en Belgique. Le taux de positivité est toujours de 8,6% (-0,7%).