Coronavirus: pourquoi les experts ont accepté une rentrée scolaire pour toutes les maternelles et primaires?

Le gouvernement fédéral, les Régions et communautés ont décidé mercredi soir d'élargir, au début du mois de juin, le retour à l'école à l'ensemble des années maternelles, primaires et, dans une moindre mesure, secondaires (voir les dates et détails pratiques an bas d'article).

Les autorités ont pris cette décision en accord avec le groupe d'experts scientifiques. Qu'est-ce qui a amené ces spécialistes à autoriser cette rentrée ? Les raisons ont été évoquées par le gouvernement dans un communiqué.

1. Les indicateurs pertinents dans le suivi de l’évolution de la propagation du COVID19 dans notre pays continuent à être encourageants ; et ce, tenant compte de l’effet induit par le temps d’incubation du virus.

2. Les connaissances relatives au virus se sont étoffés ces dernières semaines au sein de la communauté scientifique internationale.

3. Les études ainsi que l’expérience acquise dans différents pays montrent que les enfants seraient, d’une part, moins affectés par le virus et, d’autres part, moins contagieux.

Par conséquent, la réouverture des écoles n’entraine pas de recrudescence significative de l’épidémie à condition que certains protocoles continuent d’être suivis scrupuleusement.

RENTRÉE SCOLAIRE: DATES ET CONDITIONS

Classes de maternelle: reprise le 2 juin, sans masque ni distanciation sociale pour les enfants



- Pour des raisons pédagogiques et sociales, il n’est pas conseillé au personnel enseignant de porter un masque lorsqu’il s’occupe des enfants. Par contre, le port du masque est toujours fortement recommandé entre adultes, écrit le communiqué de presse de la Première ministre Sophie Wilmès.

- Le respect des distances de sécurité n’est pas nécessaire.

Classes de toutes les années primaires: reprise le 8 juin, pas de masque, distanciation seulement entre élèves et enseignants

- Journée test possible le 5 juin

- Les élèves de primaires ne doivent pas porter de masque. En ce qui concerne le personnel enseignant/encadrant, le port du masque est fortement recommandé si les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées, poursuit le communiqué de presse.

- Les consignes relatives aux distances de sécurité pourront être assouplies en ce qui concerne les élèves de primaires entre eux. Elles doivent néanmoins continuer à être d’application entre les élèves et leurs professeurs, entre les enseignants eux-mêmes et entre les enseignants et les parents d’élèves.

- Lors des récréations, les élèves doivent jouer autant que possible avec leurs camarades de classe selon le principe de "bulle de contacts".

Classes de toutes les années secondaires: quelques jours seulement, masque recommandé



- Si les Communautés décident de permettre à plus d’élèves de revenir à l’école, cela ne peut se faire que quelques jours.

- Le port du masque est fortement recommandé pour les élèves et le personnel de l’établissement.

- Les mesures d’hygiène (lavage fréquent des mains, etc.) restent primordiales pour tout le monde. Les classes, les couloirs et les salles des professeurs doivent être aérés à tout moment.

- Il est préférable de se tourner vers des activités/des cours en extérieur quand c’est possible.

- Chaque établissement scolaire doit pouvoir mettre en place un plan d’urgence en cas de foyer de contamination.