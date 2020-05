Coronavirus - Rentrée scolaire pour TOUS LES ÉLÈVES: voici les dates et détails pratiques

(c) Belga

Le coronavirus en Belgique a entraîné la suspension des cours dans les écoles à la mi-mars. Après les 6es du primaire et secondaire puis les 1e et 2e primaires, c'est l'ensemble des années scolaires qui vont reprendre dans les semaines à venir comme en ont décidé les autorités ce mercredi soir. Quand et selon quelles conditions ? Voici les infos pratiques.

Tous les élèves de maternelles sont invités à reprendre le chemin des classes dès le mardi 2 juin. Tous ceux de primaire devraient faire de même le lundi 8 juin.

L'Etat fédéral et les entités fédérées ont tranché et fixé ces dates lors d'un comité de concertation, avec la recommandation groupe d'experts.

Rentrée des maternelles le 2 juin: pas de masque ni distanciation sociale

- Pour des raisons pédagogiques et sociales, il n’est pas conseillé au personnel enseignant de porter un masque lorsqu’il s’occupe des enfants. Par contre, le port du masque est toujours fortement recommandé entre adultes, écrit le communiqué de presse de la Première ministre Sophie Wilmès.

- Le respect des distances de sécurité n’est pas nécessaire.

Rentrée des primaires à partir du 8 juin (avec une journée « test » possible le 5 juin): les conditions

- Les élèves de primaires ne doivent pas porter de masque. En ce qui concerne le personnel enseignant/encadrant, le port du masque est fortement recommandé si les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées, poursuit le communiqué de presse.

- Les consignes relatives aux distances de sécurité pourront être assouplies en ce qui concerne les élèves de primaires entre eux. Elles doivent néanmoins continuer à être d’application entre les élèves et leurs professeurs, entre les enseignants eux-mêmes et entre les enseignants et les parents d’élèves.

- Lors des récréations, les élèves doivent jouer autant que possible avec leurs camarades de classe selon le principe de "bulle de contacts".

Rentrée des secondaires: quelques jours seulement

- Si les Communautés décident de permettre à plus d’élèves de revenir à l’école, cela ne peut se faire que quelques jours.

- Le port du masque est fortement recommandé pour les élèves et le personnel de l’établissement.

- Les mesures d’hygiène (lavage fréquent des mains, etc.) restent primordiales pour tout le monde. Les classes, les couloirs et les salles des professeurs doivent être aérés à tout moment.

- Il est préférable de se tourner vers des activités/des cours en extérieur quand c’est possible.

- Chaque établissement scolaire doit pouvoir mettre en place un plan d’urgence en cas de foyer de contamination.