Coronavirus: vous avez passé un test PCR? Voici où vous pouvez désormais trouver le résultat

Les patients qui se soumettent à un test PCR de dépistage du Covid-19 peuvent désormais accéder à leurs résultats sur les portails des Réseaux santé wallon et bruxellois, dans les 30 minutes en moyenne après publication, annoncent ceux-ci jeudi dans un communiqué.



Il suffit de se rendre sur le site internet adéquat en fonction de sa région (www.reseausantebruxellois.be ou www.reseausantewallon.be), dans son espace patient, et de cliquer sur le bouton vert pour avoir accès direct aux résultats. "Les personnes qui n'ont pas donné leur consentement au partage électronique de leurs données santé n'auront accès qu'à leur résultat de test PCR", précisent les réseaux santé.

Pour les autres, elles pourront également accéder à tous les documents partagés dans le cadre de la continuité des soins si l'accès est ouvert au patient. Les deux réseaux donnent aussi accès à ces résultats via le portail fédéral www.masante.belgique.be. Enfin, "la plupart des institutions bruxelloises et wallonnes ont mandaté leur réseau santé pour que le patient soit notifié de son résultat au test PCR par un SMS sécurisé", lorsque l'analyse est réalisée au sein des institutions régionales, ajoute le communiqué. Communiquer un numéro de GSM lors du test peut donc permettre dans certains cas d'obtenir rapidement le résultat via un SMS.