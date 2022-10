Vacances d'automne: à quel âge peut-on laisser un enfant seul à la maison ?

Pour ceux qui n'ont pas l'occasion de partir pendant les vacances d'automne, il s'agit d'une expérience tout à fait nouvelle. Il faut s'occuper des enfants pendant deux semaines. Il y a les stages, la possibilité de prendre quelques jours de congé. Mais ce n'est parfois pas suffisant. Maurice Johnson-Kanyonga est expert en éducation. Le spécialiste enfants et adolescents a répondu aux questions d'Olivier Schoonejans sur le sujet dans le RTL INFO 13H.

A partir de quel âge peut-on laisser un enfant seul à la maison ?

"Je ne donnerais pas un âge précis. Je dirais d'emblée qu'en-dessous de 7 ans, il faut éviter. Il faut d'abord tenir compte de la maturité de l'enfant, c'est quand même essentiel. Et puis, je vous dirais qu'il faut quand même tenir compte du niveau de sécurité de l'environnement dans lequel l'enfant ou les enfants vont rester. La maison en l'occurrence. Peut-être voir si c'est une première expérience ou pas. Prendre en compte la durée. Combien de temps on va laisser l'enfant seul. Et puis éventuellement aussi la distance qui sépare le parent de l'enfant. Je pense que ce sont les critères essentiels à envisager et puis peut-être réfléchir aussi si l'enfant sait prendre des initiatives tout seul, s'il est conscient des risques principaux, s'il connait des choses aussi élémentaires que son nom, son adresse et éventuellement le ou les numéros de téléphone à appeler en cas d'urgence."

Cela se discute avec l'enfant. Imaginons un enfant de 10-11 ans parce que c'est la limite on va dire car quand ils sont en secondaire ils se gèrent un petit peu plus. Les parents doivent aller bosser. On lui en parle un petit avant ? On lui dit le jour-même ? Comment on discute de ça avec lui ?

"C'est important de le prévenir, de la préparer. C'est essentiel d'en discuter pour savoir justement s'il n'y a pas un risque d'angoisse tout simplement par rapport au fait de se retrouver seul. L'interroger s'il se sent prêt à se retrouver seul pendant une certaine période et pourquoi pas ne pas tenter une première expérience sur une courte durée. Essayer peut-être des jeux de rôles pour voir dans certaines situations comment l'enfant est amène à réagir si quelqu'un vient sonner à la porte tout simplement. Comment l'enfant peut réagir, est-il capable d'ouvrir et fermer une porte à clé. Si le téléphone sonne, comment l'enfant répond ? Je conseille aux parents qui doivent faire face à ce genre de situations, d'essayer un petit exercice au préalable et bien sur d'en parler et d'expliquer le contexte dans lequel l'enfant va se retrouver."

On l'appelle toutes les 10 minutes, toutes les 30 minutes ? Il ne faut pas l'inquiéter non plus ? Que conseillez-vous ?

"Je pense qu'aujourd'hui il y a quand même une série de moyens de communication qui permettent de rester en contact assez facilement. Donc, non il n'y a pas la nécessité d'appeler constamment. Par contre, je pense que c'est important de prévoir les journées, de prévoir des occupations, de s'assurer que l'enfant puisse avoir à manger en suffisance et de veiller à ce que les principaux risques puissent être évités. Je pense à une chaudière ou des dangers d'ordre électrique."