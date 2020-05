Déconfinement en Belgique: voici les sports autorisés à partir d'aujourd'hui, sous certaines conditions (vidéo)

Les sportifs vont pouvoir retrouver leur rythme! Malgré le coronavirus, le nombre de sports autorisés va être revu à la hausse dès ce lundi, jour d'adoption de la première phase du déconfinement.

L'activité physique et sportive en extérieur est permise avec non plus une mais deux personnes au maximum (toujours les mêmes), en dehors de celles qui vivent sous le même toit, et toujours en respectant distances et mesures de sécurité.

Citons en bref, le tennis, le golf, le kayak, le canoë, la ski nautique ou encore la planche à voile. A noter que la location de matériel n'est pas à prendre en compte. Si l'on désire pratiquer ces activités, il faut déjà être en possession du matériel adéquat.

Pour ces activités, un déplacement en voiture est autorisé, mais de manière limitée. Il ne peut s'agir d'une "excursion".

Au niveau des infrastructures, les vestiaires, douches communes et cafétérias sont toujours interdites.

Les Red Lions s'entraînent à nouveau

Du côté des sportifs professionnels, les Red Lions, l'équipe nationale masculine de hockey, a repris le chemin des entraînements ce lundi. Avec des mesures très claires: un terrain divisé en 4 parties avec 3 joueurs maximum par espace. Seuls les Red Lions en parfaite santé participeront aux séances. En effet, aucun traitement médical n'est prévu, sauf en cas d'urgence. Un seul entraîneur-adjoint est présent pour toucher le matériel qui sera ensuite désinfecté. Toute cette liste de mesures sera compilée dans un guide qui sera distribué aux clubs.

Quand au football, l'assemblée générale de la Pro League prévue ce lundi (17h) a une nouvelle fois été reportée. L'AG est désormais programmée au vendredi 15 mai pour savoir si l'on reprend ou non le championnat belge.

> CORONAVIRUS en Belgique: toutes les infos

Vous avez des questions pratiques sur le coronavirus ou une mesure du (dé-)confinement? Vous pouvez :

- Appeler le 0800/14.689

- Consulter la page questions/réponses de Info-coronavirus.be