Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: un Conseil National de Sécurité attendu mercredi, voici ce qui pourrait être communiqué

Le coronavirus en Belgique et les mesures de confinement qu'il a entraînées ont d'importantes conséquences sanitaires et socio-économiques. Suivez l'actualité de ces changements tout au long de la journée dans cet article actualisé en temps réel.

BILAN SANITAIRE

L'institut de santé publique belge (Sciensano) a communiqué ce lundi 4 mai 2020 le bilan sanitaire du coronavirus en Belgique pour les dernières 24 heures.

Hospitalisations

Entrées: 59

Sorties: 69

Cas confirmés

Nouveaux cas confirmés: 361

Total: 50.267

Décès

Nouveaux: 80

Total: 7.924

CORONAVIRUS - LE DIRECT

Un Conseil National de Sécurité aura bien lieu ce mercredi: voici ce qui pourrait être communiqué



Selon nos informations, un Conseil National de sécurité aura bien lieu ce mercredi 6 mai. Il devrait avoir lieu en début d'après-midi après la tenue d'un Conseil ministériel restreint le matin.

Plusieurs problématiques seront abordées:

- la date de réouverture des magasins considérés comme non-essentiels

- définir un mécanisme pour limiter l'afflux de clients lors de la réouverture

- trancher sur la fin des compétitions nationales sportives

Le Conseil national de sécurité réunit les autorités fédérales et fédérées. Sur conseils des experts, il établit les mesures à mettre en place sur le territoire dans la lutte contre l'épidémie du nouveau coronavirus.

Plus d'informations dans notre article dédié ici.

Les dentistes peuvent désormais également prendre en charge les soins dits nécessaires

Si, durant la période de confinement, les soins dentaires étaient réservés aux situations urgentes, l'assouplissement des mesures par le Conseil national de sécurité permet aux dentistes d'assurer la prise en charge des soins dits nécessaires dès lundi. Le redémarrage progressif des activités de dentisterie s'accompagne toutefois d'une série de précautions visant à protéger à la fois le spécialiste et le patient.

Les passagers d'Air France devront mettre un masque pour prendre l'avion

Le port du masque sera obligatoire à bord des avions Air France à compter du 11 mai et les passagers seront priés de se munir de leur propre masque avant d'embarquer, a annoncé lundi la compagnie aérienne.

Tous les centres de contrôle technique rouverts en Wallonie

Avec des conditions sanitaires bien précises. Les contrôles techniques s’effectuent uniquement sur rendez-vous. (En savoir plus)

Près de 90% de vols en moins à Brussels Airport en avril, mai ne s'annonce pas meilleur



Il n'y a eu que 2.358 vols de et vers Zaventem en avril, soit une moyenne de 79 par jour. Cela représente à peine 12% des 19.710 vols comptabilisés (ou 657 par jour) durant le même mois l'an dernier. La situation ne devrait pas être bien meilleure en mai, prédit-on chez Brussels Airport.

La maison de repos Le Temps des Cerises garde le cap à Biesme

"Moment suspendu pour les résidents et le personnel pendant cette période difficile... Nous avons voulu remercier les familles et toutes les personnes qui nous soutiennent"



Les kinés reprennent les soins non urgents

Tous les patients peuvent à nouveau se rendre chez leur kinésithérapeute, rapporte lundi l'association professionnelle Axxon. Les soins urgents et nécessaires assurés depuis le début du confinement peuvent à présent s'élargir aux soins ambulatoires non urgents, que ce soit à domicile ou en cabinet. (en savoir plus)

Près de 50.000 rendez-vous devront être reprogrammés au CHR de la Citadelle à Liège

Le CHR de la Citadelle à Liège accueille à nouveau depuis ce lundi des patients dans le cadre de consultations médicales classiques. Quelque 750 rendez-vous ont ainsi été programmés ce 4 mai, ce qui représente une capacité de 30%, l'institution hospitalière liégeoise recevant entre 2.500 et 3.000 patients quotidiennement.

Un nouveau Conseil national de sécurité ce mercredi?

Selon la DH, un nouveau conseil national de sécurité serait prévu ce mercredi afin de donner les détails pratiques de la réouverture des commerces le 11 mai, dans le cadre de la deuxième phase du déconfinement.

Un "certificat de quarantaine" disponible pour les médecins généralistes

Une Conférence interministérielle Santé publique, rassemblant 9 ministres des différents niveaux de pouvoir autour du "testing" et du suivi des contacts des personnes infectées par le coronavirus, a validé lundi le principe d'un "certificat de quarantaine" qui pourrait concerner tout un chacun, que l'on soit employé ou non.

Près de 90% de vols en moins à Brussels Airport en avril

Il n'y a eu que 2.358 vols de et vers Zaventem en avril, soit une moyenne de 79 par jour, selon les statistiques du site internet Brussels Airport Trafic Control (BATC), cogéré avec Skeyes, la société chargée du contrôle de l'espace aérien belge. Cela représente à peine 12% des 19.710 vols comptabilisés (ou 657 par jour) durant le même mois l'an dernier.

La Belgique est entrée dans sa première phase de déconfinement



La première phase du plan belge de déconfinement est entrée en vigueur ce lundi, signe d'une évolution favorable de l'épidémie de Covid-19, même si le mot d'ordre "restez chez vous" et la plupart des règles de confinement restent de rigueur.



Le principal changement est économique, avec l'autorisation de reprise de toutes les activités dites "B2B", c'est-à-dire entre entreprises. Mais la plupart des commerces restent fermés, à l'exception de ceux qui avaient pu rester ouverts (alimentaires, etc.), qui ont pu ouvrir il y a quinze jours (bricolage, jardinerie) ou qui rouvrent ce lundi (merceries et magasins de tissu, pour favoriser le port du masque). Les écoles aussi restent fermées, mais les milieux d'accueil de la petite enfance recommenceront à accueillir progressivement tous les enfants, en tenant de compte des capacités organisationnelles et mesures de sécurité. (en savoir plus)

"Il n'y aura pas d'invasion des transports en commun"

"Il n'y aura pas d'invasion des transports en commun", déclare Sophie Dutordoir, PDG de la SNCB dans La Libre Belgique lundi, à l'heure de la première phase de déconfinement. En ce début de semaine, 3.600 trains vont reprendre la route, contre 1.800 jusqu'ici, le tout en capacité maximale.



Si la SNCB déploie une telle flotte, c'est pour répondre à l'offre de déplacement tout en assurant la distanciation sociale. Elle relaie toutefois un message clair: "Les autorités continuent de demander aux utilisateurs de se limiter aux déplacements essentiels. Pour les travailleurs, de faire du télétravail la norme et d'éviter les déplacements dans la mesure du nécessaire." Pas question de reprendre le train pour se rendre dans les Ardennes faire du kayak, où pour aller à la Côte belge, pointe donc le quotidien. Des contrôles seront mis en place dans les trains et dans les gares.

Il manque 15.000 à 20.000 travailleurs saisonniers en Belgique

Les entreprises agricoles et horticoles belges manquent actuellement de 15.000 à 20.000 travailleurs saisonniers, estime lundi le syndicat agricole flamand Boerenbond. L'organisation espère que la main-d'oeuvre étrangère rejoindra la Belgique alors que les problèmes aux frontières devraient être résolus.



Les travailleurs saisonniers, souvent en provenance d'Europe de l'Est, ont été autorisés à rejoindre la Belgique malgré la crise du coronavirus, conformément aux règles européennes. Selon le Boerenbond, cette autorisation a toutefois fait l'objet de malentendus car la police a renvoyé à la frontière des candidats au travail saisonnier. Ce problème devrait être désormais résolu, indique la porte-parole du syndicat agricole Vanessa Saenen.

Une campagne pour mettre en garde contre les arnaques liées à la pandémie

La fédération du secteur financier Febelfin lance ce lundi une campagne afin de répondre au sentiment d'insécurité et à la multiplication des e-mails de phishing (ou hameçonnage) durant la crise du coronavirus. Les fraudeurs profitent de l'actualité pour tromper la vigilance des internautes lors de commandes en ligne ou d'opérations bancaires.



Selon les statistiques de Febelfin, environ 20% des e-mails de phishing sont actuellement liés à la crise du coronavirus.

L'allocation pour congé parental "corona" augmentée de 25%



Les allocations versées aux personnes qui choisissent de prendre le congé parental "corona" seront de 25% plus élevées que celles du congé parental classique, a indiqué dimanche la ministre de l'Emploi Nathalie Muylle (CD&V). Les partis qui soutiennent les pouvoirs spéciaux se sont accordés samedi sur la création d'un congé parental spécifique à la crise du coronavirus. Il peut être accordé à un parent d'au moins un enfant de moins de 12 ans ou un enfant handicapé. Il ne peut être pris qu'à temps partiel, pour la période entre le 1er mai et le 30 juin.

Les passagers à bord des Eurostars et des Thalys devront porter des masques



Les passagers de l'Eurostar devront obligatoirement porter des masques à partir de la semaine prochaine, dans le cadre des mesures de protection contre le coronavirus, a indiqué la société samedi. Une mesure identique a été prise concernant les trains Thalys.



Accord au sein du TEC sur les mesures liées au déconfinement



La direction du TEC et les syndicats sont parvenus samedi soir à un accord sur le dispositif qui sera mis en place à partir de lundi au sein de la société wallonne de transport public, annonce son porte-parole Stéphane Thiery. Des agents contestaient notamment les normes imposées en matière de voyageurs transportés. Ces craintes avaient été relayées par le syndicat socialistes CGSP. Des négociations se sont tenues ces derniers jours. (En savoir plus)

Accord sur un congé parental "corona" avec effet rétroactif

Les partis qui soutiennent les pouvoirs spéciaux se sont accordés samedi matin sur la création d'un congé parental spécifique à la crise du coronavirus. Le système aura un effet rétroactif. Un conseil des ministres doit se tenir ce samedi encore pour officialiser la décision. Le texte sera ensuite envoyé au Conseil d'Etat. (En savoir plus)