Déconfinement - PHASE 2: voici les 2 changements dès ce lundi 25 mai

Ce lundi 25 mai, de nouveaux changements seront apportés à notre société dans le cadre de la deuxième partie de la phase 2 du déconfinement. Concrètement, après les 6e primaires et les classes terminales de secondaire, le retour en classes est étendu dès ce 25 mai aux élèves de 1re et 2e primaire, ainsi qu'à ceux de 2e secondaire. Il ne s'agit toutefois nullement d'une mesure générale. Chaque direction d'école peut moduler cette seconde phase en fonction de ses capacités organisationnelles, de ses locaux, des conditions de sécurité, etc.

Une faible fréquentation attendue

Ainsi, si les premières primaires sont invitées à rentrer dans une école A, ce pourrait n'être que les 2e primaires dans une école B. Dans une troisième, seuls les élèves identifiés comme étant en difficultés scolaires pourraient être rappelés par l'école pour éviter tout décrochage par exemple. En théorie, les parents d'enfants concernés ont été informés par leur direction.

Sur base des sondages préalables réalisés par les directions auprès des parents, on s'attend toutefois à une plus faible présence ce lundi 25 mai pour le premier degré du primaire.

De son côté, la ville de Liège a déjà décidé de ne pas organiser la rentrée des classes de première année primaire et de deuxième année secondaire lundi prochain, comme proposé dans le plan de déconfinement progressif du Conseil National de Sécurité. Les garanties en termes de locaux disponibles ne sont pas réunies, a-t-on indiqué vendredi à l'échevinat de l'instruction publique.

Les visites pourront reprendre dans les prisons

Les visites en prison pourront reprendre dans les prisons à partir de ce lundi 25 mai, mais de façon limitée. "Les mesures seront strictes: une visite par prisonnier et par semaine, de préférence toujours la même personne, les mineurs ne seront pas autorisés, et bien sûr la distance de sécurité devra être observée. Mais je suis heureux que cette possibilité s'additionne à l'option numérique déjà en vigueur", a commenté Koen Geens, ministre de la Justice.