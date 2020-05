Déconfinement: le gouvernement s'apprête à lever interdiction de séjour dans les résidences secondaires, mais quand?

Le Conseil national de sécurité (CNS) a trouvé un consensus concernant la levée de l'interdiction de séjour dans les secondes résidences, a annoncé mercredi le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA). Mais à quelle date les Belges pourront-ils officiellement se rendre dans leur seconde résidence ? La réponse est floue pour l'instant.

Selon le ministre-président flamand, Jan Jambon, il y a "unanimité" au sein du Conseil de sécurité nationale pour lever l'interdiction de séjour dans les résidences secondaires. Le nationaliste flamand s'est exprimé à ce sujet au Parlement flamand.

Concrètement, si une décision ministérielle est prise à ce sujet, selon nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws, les propriétaires de résidences secondaires et les locataires à long terme (soit les personnes qui louent une maison ou une caravane pendant au moins un an, ndlr) - devraient alors pouvoir retourner dans leur résidence secondaire.

Dans le même temps, le gouverneur de Flandre occidentale, Carl Decaluwé, a indiqué craindre un afflux de vacanciers à la Côte. Il a d'ailleurs enjoint tout un chacun à ne pas venir à la mer lors de ce long week-end de l'Ascension. "J'estime que chacun a le droit de se rendre à la Côte mais je crains que les distances recommandées ne pourront pas être assurées sur la digue en cas d'affluence", a-t-il expliqué.





A quelle date?

Le Conseil national de sécurité avait décidé la semaine dernière d’admettre au plus tôt les résidents dans ces habitations secondaires à partir du 8 juin. Mais selon Jan Jambon, une décision ministérielle devrait suivre cet après-midi, permettant alors une levée immédiate de l'interdiction. Du côté de la Première ministre Sophie Wilmès, on confirme qu'il ne s'agit pas de "retarder inutilement la réouverture", mais la cabinet n'avance aucune date officielle. Par ailleurs, selon certaines sources, il faut attendre d'avoir consulté à ce sujet les gouverneurs et les bourgmestres des communes concernées.

Il n'y a donc à ce stade aucune date officielle connue de levée de l'interdiction de se rendre dans une résidence secondaire.

Selon Sophie Wilmès, les virologues ont confirmé cette semaine qu'une réouverture des résidences secondaires n'aurait aucun impact virologique.

