Denis et Xavier se sont lancés dans ce projet novateur destiné aux apiculteurs: "Si on se repose sur ses lauriers, c'est clairement le début de la fin"

Bel RTL lance l'opération "Osez entreprendre" pour donner un coup de pouce aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer. Le nombre de jeunes indépendants a augmenté de 43% en 10 ans. Aujourd'hui, 11% des indépendants ont moins de 30 ans. Entreprendre revient à la mode grâce à la numérisation. Voici le portrait de deux indépendants qui viennent de se lancer dans l'apiculture.

Ils sont à la tête depuis 2 ans de ce projet novateur: la vente de matériel destiné aux apiculteurs amateurs et professionnels. Pour Xavier et Denis, les transactions se font directement dans ce magasin, mais également sur internet avec 50% des ventes et pour eux, devenir indépendants, étaient une évidence..

Xavier Renmotte, co-créateur de "Beebox": "C'était peut-être à la base un problème avec l'autorité, mais c'était surtout l'envie de construire quelque chose, de réussir quelque chose, de se mettre des objectifs et de se prouver qu'on pouvait les atteindre. C'est quelque chose qui est grisant et qui était motivant."

Au fil des mois, l'entreprise a pris du galon. Le marché s'est ouvert vers les pays voisins et en 6 mois l'objectif de 2018 était déjà atteint: une satisfaction propre aux indépendants.

Denis Hecq, co-créateur de "Beebox" revient sur ce succès: "Le plus passionnant, c'est d'avoir concrétisé une idée qui était un projet original ou peut-être pas tout à fait crédible au départ et au final de l'avoir abouti et de l'avoir abouti rapidement."

Pour ces spécialistes également de la transformation du miel, l'important est clairement de se renouveler. Ils conçoivent aussi ici, une pâte à tartiner, faite de miel et de noisettes, un produit novateur pour séduire de nouveaux marchés.

Xavier Renmotte: "La concurrence, elle n'attend pas. Le marché, il n'attend pas. Les gens ont besoin de nouveauté. On est dans un monde qui bouge beaucoup, et donc, en fait se reposer sur ses lauriers, c'est clairement le début de la fin."

L'an dernier, le nombre d'indépendants à temps complet a atteint un chiffre record: 723.000 personnes soit +1,5% par rapport à 2016. Une augmentation constante. Dans les faits, 80% des starters démarrent de nouvelles affaires avec certains domaines à la hausse.

Pierre-Frédéric Nyst, président de l'Union des Classes Moyennes comment ces chiffres dans le RTLINFO13H: "On a énormément d'activités dans le coaching, et puis on a toutes les possibilités qu'internet, la digitalisation, la mondialisation rend peut-être plus accessible aussi."

Un entrepreneur sur 5 est certain d'embaucher une personne dans les 5 ans, une satisfaction pour de nombreux indépendants.