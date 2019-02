Depuis la peste porcine, le restaurant de Brigitte situé en Gaume est en grande difficulté: "On ne voit plus personne"

Nous vous parlons dans cet article de la crise porcine vécue par les éleveurs de porcs en Wallonie. Ils ne sont cependant pas les seuls à souffrir de la peste porcine. En Gaume, au sud de la province de Luxembourg, le secteur touristique fait grise mine. Des milliers d'hectares de forêt sont inaccessibles depuis le début de la crise. Les touristes, randonneurs et autres chasseurs désertent la région.

J'espère que ça ne va pas continuer comme ça

Depuis l’automne dernier et le déclenchement de la peste porcine africaine, 41.745 hectares de forêts sont interdits d’accès. Une vigilance qui a des conséquences importantes sur le tourisme.



Niché au cœur même du périmètre sécurisé, le restaurant que nous avons visité est déserté par les touristes. "Ce petit écrin de verdure qui était l'écrin des randonneurs, des marcheurs, des cyclistes, des cavaliers, est devenu zone interdite. On ne voit plus personne. Quand je vous dit personne, c'est personne", confie Brigitte Pauquai-Rensonnet, co-gérante de la Pêcherie du Fourneau Marchand.



Relancé l’été dernier, l’établissement connaissait un beau démarrage avant d’être victime de cette crise inattendue il y a quatre mois. Comme lui, les hôtels et les gîtes situés dans et autour des zones fermées à la promenade voient leurs réservations chuter. "Ce qui se passe maintenant c'est que le mois de janvier d'habitude on a beaucoup de réservations, et que cette année il n'y en a pas eu beaucoup. J'espère que ça ne va pas continuer comme ça", explique Sonia Wathelet, gérante d’un gîte à Tintigny, le Manoir de la Rulette.





De nouvelles promenades tracées pour attirer les visiteurs



Redoutant un impact encore plus important à la belle saison, la Maison du Tourisme de Gaume a tracé 27 nouvelles promenades, toutes situées en zone accessible. Le secteur espère ainsi rassurer les visiteurs inquiets. "Évidemment ils se posent des questions, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas marcher en forêt? La réponse est qu'on risquerait de transmettre le virus et de le propager. Ils se demandent aussi si c'est transmissible à l'homme ou pas, et ça ne l'est absolument pas", indique Adèle Reuter, directrice de la Maison du Tourisme de Gaume.



Les mesures d’interdiction pourraient être prolongées jusqu’à deux ans. Les opérateurs touristiques rappellent donc que certaines promenades demeurent possibles dans la région, notamment autour de l’Abbaye d’Orval.