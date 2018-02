Des dizaines de milliers de Belges en burn-out ou en dépression: voici ce que ça coûte à l'Etat

Le coût de l'incapacité de travail est estimé par l'Inami à 7,1 milliards d'euros en 2017. Et parmi les 400.000 personnes indemnisées dans ce cadre, environ 7% l'ont été pour cause de burn-out, soit 28.000 personnes, et 15 % pour cause de dépression. L'information est relayée lundi par Le Soir.





Cette pathologie du stress "ne sera probablement jamais reconnue en tant que maladie professionnelle"



"Si le secteur de la santé (médecins généralistes et infirmières) a longtemps connu une plus forte prévalence de burn-out, aucune profession n'y échappe réellement aujourd'hui", analyse François Perl, directeur général du service indemnités de l'Inami. Il estime que cette pathologie du stress, qui menace un travailleur belge sur six, "ne sera probablement jamais reconnue en tant que maladie professionnelle".





Un projet-pilote de prévention



Face au boom du burn-out, l'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) lancera cependant dans les prochains mois un projet-pilote de prévention, a appris Le Soir. Ce projet sera supervisé par la professeure de l'ULg Isabelle Hansez, et visera des secteurs parmi les plus concernés par l'épuisement professionnel, ceux des soins de santé et des banques et assurances. L'approche combinera un suivi individuel des travailleurs à risque et des interventions sur l'organisation.