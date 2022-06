Des grèves prévues dans le secteur aérien cet été: pilotes, bagagistes, agents de gardiennage mais aussi des compagnies aériennes

Les départs en vacances risquent d'être perturbés cet été pour les voyageurs qui prendront l'avion. Les agents de gardiennage de l'aéroport de Bruxelles feront grève le 20 juin prochain, et ils ne sont pas les seuls à faire ce type d'annonce ces derniers jours.

Première épée de Damoclès, pour les voyageurs : ce préavis de grève chez Brussels Airlines. Pas encore de date précise... Mais cela risque de tomber à la fin du mois de juin, ou au début du mois du juillet. Conséquence : des vols annulés, si la grève se confirme.

"Le but n'est évidemment pas d'ennuyer les passagers, mais il faut bien savoir que si les compagnies aériennes continuent d'avoir un comportement aussi rigide, il y aura des problèmes en juin et en juillet, mais si ça ne change pas après ces actions, ça risque de continuer tout l'été", prévient Didier Lebbe, délégué CNE.

À ce stade, 90 % des pilotes de la compagnie aérienne sont POUR cette grève, et comptent la suivre. Prochaine étape : sonder le personnel de cabine. Les résultats seront connus mercredi prochain. Et c’est à ce moment-là que la grève sera confirmée, ou non. Et qu'une date sera annoncée.

"Il y a 1 000 personnes qui sont parties de l'entreprise, et on a demandé à ceux qui sont restés d'avoir des conditions de travail encore plus dures qu'avant. Et notamment sur les combinaisons de vol ! Du coup, le temps de repos entre deux prestations a fortement réduit", poursuit le délégué syndical.

Grève nationale des agents de gardiennage le 20 juin prochain, Ryanair prévoit une action syndicale également

Le manque de personnel, et les conditions de travail, c’est ce que dénonce aussi le service de gardiennage de l’aéroport. Date à noter absolument : le 20 juin, jour de mobilisation nationale. 80 % du personnel compte suivre la grève. Sans lui, pas de contrôles de sécurité, et donc pas de vols...

Dernière annonce : elle concerne l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. Le personnel sera à nouveau en grève dès le 1er juillet. Chez nous, les travailleurs d’autres compagnies aériennes envisagent une mobilisation. Comme Ryanair, par exemple.

Que va mettre en place l'aéroport de Bruxelles pour limiter les perturbations ?

Pour les aéroports, le début de l'été, c'est une période cruciale, surtout après 2 ans de pandémie. Notre journaliste Loïc Parmentier s'est rendu à l'aéroport de Bruxelles afin de prendre la température sur ces préavis de grève.

Plusieurs choses vont être mises en place pour tenter d'y faire face, explique notre journaliste. Notamment grâce au centre opérationnel de l'aéroport de Bruxelles qui reprend tous les acteurs clé d'un aéroport : "La semaine prochaine, ils se réunissent pour tenter de trouver des solutions alternatives pour limiter les perturbations", détaille Loïc Parmentier. "Même s'ils ne pourront pas les éviter complètement : un aéroport ne peut pas négocier à la place de la direction d'une société privée comme c'est le cas pour les agents de gardiennage. Et c'est bien là toute la difficulté", ajoute-t-il.

Ce type de réflexion sera mené également pour les autres possibles actions au début des vacances comme les actions syndicales des pilotes ou des bagagistes. D'autant plus que cette période est très chargée : "Ici, à l'aéroport de Bruxelles, ils prévoient des journées avec 75 000 voyageurs chaque jour", précise notre journaliste sur place.

Conseil : si votre vol est annulé, contactez votre compagnie aérienne, ce sera la seule à pouvoir vous aider.