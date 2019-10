Des offres frauduleuses de crédit circulent sur internet: une fois les "frais" payés, le "prêteur" disparaît

L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a reçu plusieurs messages de la part de consommateurs à propos d'offres frauduleuses de crédit circulant sur internet. Elle met en garde plus spécifiquement contre les activités des sociétés irrégulièrement actives intitulées "Dell Loan Company", "Laporte Holding" et "Snel Krediet".



Ces entreprises non agréées demandent aux consommateurs souhaitant donner suite à ces propositions de verser certains montants destinés à couvrir de prétendus frais liés au crédit (frais de dossiers ou administratifs, assurances, etc.). Une fois ces "frais" payés, le "prêteur" disparaît dans la nature et il est quasiment impossible de récupérer les sommes versées, souligne l'autorité. La FSMA déconseille absolument de donner suite à des propositions de crédit d'un tel genre. Elle recommande notamment de se méfier lorsqu'un crédit est proposé par internet ou au travers des médias sociaux sans qu'une demande ait été faite au préalable. Elle conseille également de vérifier les adresses électroniques utilisées, gageant celles qui utilisent une adresse électronique professionnelle et non celles se terminant par @hotmail.com, @gmail.com et @outlook.com. Elle appelle également à douter des propositions de crédit à des conditions particulièrement avantageuses. Enfin, la FSMA demande aux citoyens à l'avertir de toute société suspecte qui n'aurait pas déjà fait l'objet d'une mise en garde.