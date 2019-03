Des retards à Brussels Airport à cause d'une grève chez Skeyes

Le syndicat chrétien (ACV/CSC Transcom) a annoncé de nouvelles actions des contrôleurs aériens de Skeyes lundi matin. Les plus grosses perturbations étaient attendues entre 8 et 16 heures, avec des retards à la clé. A Brussels Airport, les vols au départ ne connaissaient pas de problème, alors que pour ceux à destination de Zaventem, "la capacité ne sera pas toujours suffisante", a expliqué une porte-parole.



A l'aéroport de Liège, le trafic, essentiellement cargo, se déroulait normalement. Skeyes a confirmé que des membres du personnel étaient en grève. Le climat social est tendu depuis plusieurs semaines dans l'entreprise assurant la gestion du trafic aérien en Belgique, notamment à propos de l'organisation du travail et de la pression accrue que subissent les travailleurs.

Des actions avaient déjà été menées la semaine dernière, avec des conséquences pour le trafic fret principalement. La direction a tenté de sortir de l'impasse la semaine dernière, en concluant un accord avec le syndicat socialiste (ACOD/CGSP).