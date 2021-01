Elle accuse un employé de Bpost de racisme: il lui a demandé de quitter le bureau après l'avoir entendue renifler

Le magazine "Images à l'appui" reviendra sur l'histoire d'une cliente noire qui accuse un employé de bpost de racisme. Elle s'était retrouvée face à la police après avoir toussé dans la file d'attente. La société bpost s'est depuis lors excusée.

"Au moment où j'allais quitter, je renifle, je n'ai pas toussé et dès que j'ai reniflé, je n'osais pas prendre mes mouchoirs. J'avais les doigts sur mon masque et je cherche encore dans mon sac. Il me dit: "Est-ce que tu es malade?" Je lui dis: "Non" et il me dit:" Non, non, non, tu es malade ça se voit et cela s'entend dans ta voix... Et là je lui réponds: "Est-ce que le docteur vous a dit que j'étais malade?"J'ai couru pour venir."

Testée récemment négative au coronavirus, Fora ne se laisse pas faire. "C'est là où il a crié inutilement dehors et il faut pas venir contaminer les gens ici". Et à partir de ce moment-là, ça a dégénéré.

Images à l'appui, c'est ce soir dès 19H45 sur RTL-TVI