Eric, un Belge habitant au Danemark, nous raconte son quotidien dans le deuxième pays le plus touché par le variant Omicron

Eric, Belge habitant au Danemark, nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous" pour mettre en garde face à l’augmentation du variant Omicron : "Le nombre de contaminations double pratiquement chaque jour. Je m'étonne que la Belgique n’ait pas l'air de s'en soucier particulièrement". Il voit la situation empirer de jour en jour, et prend ses dispositions.

Depuis quatre ans au Danemark avec son épouse et ses deux enfants, Eric s’inquiète du nombre de cas du variant Omicron. Dimanche, le gouvernement danois a annoncé 2.471 cas de ce variant. Le Danemark est le deuxième pays, derrière le Royaume-Uni, à avoir détecté le plus de cas d’Omicron sur son territoire. Selon Eric, la Belgique sera touchée, elle aussi, par cette vague : "Regardez ce qu'il se passe en Norvège, en Angleterre et au Danemark, vous verrez ce qui vous attend"

Cette situation a poussé Eric à annuler un voyage au Royaume-Uni, vu la gravité de la situation. Depuis peu, il ne va plus au supermarché, et préfère faire ses courses en ligne. "J’ai annulé tous les concerts auxquels je devais aller", nous dit-il aussi par téléphone. Dès ce mercredi, ses enfants ne pourront plus aller à l’école, et ce jusqu’au mardi 4 janvier 2022, selon les nouvelles mesures en vigueur dans le Royaume.

Les mesures sanitaires danoises s’intensifient

Pour Eric, "les mesures sont similaires à celles en Belgique, mais elles ne vont pas servir à grand-chose. Le variant Omicron est trop transmissible, on va tous y passer et la Belgique va suivre". En effet, les Danois doivent présenter un pass sanitaire à l’intérieur dès lors qu’il y a plus de 100 personnes, ou 1000 à l’extérieur. Les boites de nuits, quant à elles, ont fermé la semaine passée, alors que les bars doivent fermer à minuit. Le Danemark a également décidé d’anticiper la troisième dose pour les plus de 40 ans. Ils ne doivent maintenant attendre plus que quatre mois et demi après leur deuxième dose. "Les gens font la file pendant une heure pour recevoir leur dose de rappel, moi j’ai attendu une heure et demie", nous explique Eric.

Contacté par nos soins, le microbiologiste Emmanuel André a estimé qu'il y avait 350 cas du variant Omicron en Belgique. Ce lundi, ils étaient 67 fortement suspects alors que la conférence de presse de Sciensano avait annoncé 30 cas vendredi passé. Toujours selon Emmanuel André, ce mardi, entre 5 à 10% des personnes infectées à la Covid-19, le sont au variant Omicron. Alors que les données sud-africaines laissaient penser que les cas liés au variant Omicron seraient moins sévères, Emmanuel André appelle à ne pas surinterpréter.

"L’important, c’est qu’on retienne que si un virus est plus contagieux, il peut quand même provoquer plus de cas grave", explique Emmanuel André. Selon Sciensano, entre le 4 et le 10 décembre, il y avait en moyenne 13. 315 contaminations journalières dans notre pays, une baisse de 22% par rapport à la semaine précédente.